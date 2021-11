La más reciente obra publicada de la autora Laura Lavayen, Culpas, se presenta como una historia vida a través de los ojos de un alcohólico y su travesía hacia una mejor vida

Culpas , es una obra escrita por la mano de la autora Laura Lavayen, la cual ya tiene diez libros escritos en inglés y español. Escribió su primer libro en 1980. A este siguieron nueve libros más. Presentó algunos de sus libros en ferias del libro. Pero siempre gastó mucho dinero visitando Argentina, su tierra natal. Y no fue nunca una buena comerciante y por ser muy tímida, no pudo convencer a nadie cuando exhibían sus libros en las ferias del libro. La única vez que sus libros se vendieron más fue cuando exhibió en Argentina su tercer libro llamado La sombra del Barón donde habla de su niñez. Pero a algunos miembros de su familia les pareció que estaba mal escribir un libro tan íntimo donde dejaba por el suelo a muchos de su familia. Y eso la hizo dejar de presentar sus libros y las pocas veces que lo hizo se sintió tan mal que después de eso en algunas ferias le hicieron un video que no se animó a mostrar a nadie. Ahora sigue escribiendo porque no sabe por qué piensa que no puede competir con nadie. Pero cada vez que termina un nuevo libro se siente tan bien. Culpas es su último libro. En sus pensamientos esta escribir uno titulado La pandemia y yo , pero se siente muy cansada y siente que va a tener que esperar mucho hasta que esto pase. Es optimista de que todos tendrán un buen final, aunque para aquellos que han perdido un ser querido será siempre un mal recuerdo.

La autora de esta extraordinaria obra literaria nos comenta un poco acerca de la misma: "Culpas es un libro que muestra como el abuso incontrolable del alcohol puede causar tanto mal. En este libro presento una síntesis de uno de los muchos accidentes causados por la persona que es alcohólica, y no puede controlarse. Con este libro trato de presentar un caso ficticio pero muy real. Algo que vemos u oímos muy a menudo. Y no fue difícil crear los personajes. No es difícil imaginar algo que hemos visto u oído muchas veces. Talvez mi imaginación envuelve en el relato muchas personas y lleva a todos a inmiscuirse en el tema. Es cuestión de llamar la atención de lo que está pasando en estos tiempos en muchas familias. Pero hoy se habla más del tema. Antes siempre había alguna excusa para hacerlo ver que era algo que no se podía evitar. Hasta se decía que era hereditario. Hoy se habla más y hay muchos lugares donde pedir ayuda. A veces si la persona enferma no quiere curarse es más difícil, pero a veces se puede salvar a muchos si ellos quieren colaborar. Si Culpas es un libro que puede ayudar en algo me gustaría saberlo. También encontrarán en él un poco de aventura, ya que se traslada a otros países y habla de personas con distintos ritmos de vida y distintos países. Tiene también algo de romance lo que hace que todo no parezca tan dramático".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Laura Lavayen, Culpas, nos presenta un recorrido a través de la vida de una persona con vicios y como estos afectan su salud, bienestar y relaciones con otros; todo esto en una narrativa llena de aventuras, pero también de desgracias y vicisitudes que buscan deconstruir los tabúes alrededor de este vicio.

Para las personas que gustan de la lectura de una historia realizada con una narración real, donde las experiencias de los personajes están llenas de vicisitudes y hazañas; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Culpas en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

