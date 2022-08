La más reciente obra publicada de la autora Laura Sandoval, Un diamante en bruto, nos presenta historias, experiencias y anécdotas que la autora ha tenido a lo largo de su vida y que la ayudaron a descubrir su verdadero potencial

THE BRONX, NY, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro Un diamante en bruto, escrito por la autora Laura Sandoval, y publicado por la editorial Page Publishing, nos presenta las historias y anécdotas vividas por la autora, y las que la llevaron a descubrirse a sí misma, dejando sus experiencias para que sirvan de inspiración a todos y descubran el diamante en bruto que son.

Un Diamante en Bruto: Proceso, Encuentro de Vida

Un diamante en bruto, es una obra escrita por la mano de la autora Laura Sandoval, una aprendiz de la vida que desde su nacimiento fue liberando batallas de enfermedades y comportamientos. Llega a un periodo de adolescencia fluyendo con el sentir de la vida, a que todo es posible, así enfrentó grandes retos de negocios que la llevaron a sacar siempre lo mejor de ella. Su mejor amigo, su universo, el señor Dios, quien le ha dado las fortalezas a realizar hazañas que ella misma no pensaba que podía hacer. Luego de dos divorcios hoy sabe reír con el alma y ha tenido un despertar a una dimensión más real de su vida, su camino y su ser. Laura Sandoval, un ser lleno de emociones y rica de mucha gracia para dar, llega a un punto de su vida luego de haber perdido sus grandes amores de parejas, disfrutados de sus mayores aventuras, sus cinco negocios y su sueño de una escuela en casa, pudo hoy levantarse de sus profundidades y realizar su primer libro, para ayudarte a que sepas que tu camino no es tan corto para no tallar cada instante tu joya y hacerla brillar como el mejor diamante que eres tú. Laura Sandoval crece de cada tallado que creó en su vida por sus creencias, sus energía baja y su falta de amor propio; lo que la ayudó a sacar el brillo más genuino que solo ella posee.

La autora de esta maravillosa obra literaria, Laura Sandoval, nos habla un poco acerca de la misma: "¡Lo hice! ¡Me probé a mí misma que puedo! Mi historia profunda, desde mi infancia, mi vida familiar hasta mi negocio de cuidado infantil que, ¡me convertí y descubrí mi diamante en bruto! Hoy te invito a conocer una historia, una vida, un camino que solo Laura Sandoval ha podido hacer realidad para que muchos crezcan y conecten con el milagro que eres al crear tu diamante en bruto".

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración y aprendizaje personal, pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Un diamante en bruto en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

