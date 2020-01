La Más Reciente Obra Publicada De La Autora Nelly Rodríguez, "Día Uno", Una Historia Centrada En La Fe Y En Todos Aquellos Que Son Fuente De Energía Para Mantenerse En Pie De Lucha En Su Contra El Cáncer

La autora de esta maravillosa obra literaria, Nelly Rodríguez, nos comenta un poco acerca de la misma: "Este libro lleva por título: Día Uno, debido a que, en el momento de mi trasplante, el médico me dijo que ese día fue mi segundo nacimiento. En este libro hago una recopilación de todos aquellos que, durante mi proceso, fueron la fuente de energía que me mantuvo en pie de lucha. Aquella palabra bíblica que en momento de dificultad toma otro significado que nos da la convicción de que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Espero que según fue bendición para mí, de la misma forma sea para el lector".