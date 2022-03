La más reciente obra publicada de la autora Susana Mir, Recetas del corazón para el corazón, nos presenta un compendio de las más destacadas recetas con el mejor sabor casero y saludables para nuestro corazón

La autora de este maravilloso recetario, Susana Mir, nos habla un poco acerca del mismo: "Recetas del corazón para el corazón nace en principio de la vivencia de tener un miembro de la familia con la condición de hipertensión. Resalto condición, pues debemos entender que no es una enfermedad y al no serlo, solo se debe aprender a alimentarse de manera distinta y saludable sin dejar de comer cosas ricas como cualquier persona lo puede hacer. Así pues, desde el corazón comenzamos a realizar cambios para ayudar a tan importante músculo a tener un mejor funcionamiento y a cuidarlo con conciencia. Con recetas que todos podemos consumir y compartir con ese alguien que tenga esa condición especial de salud, queremos acompañarlo en estos nuevos hábitos que fácilmente pueden implementarse a nivel familiar y que no es más que adoptar una dieta saludable, creando gran variedad de recetas que finalmente aportaran mejor calidad de vida a todo un grupo familiar compartiendo desde el corazón y para el corazón. De esta manera todo el resto del grupo familiar se beneficiará de estas recetas, disminuyendo el riesgo de que otros integrantes, puedan desarrollar la condición de hipertensos. Recetas del corazón para el corazón es una guía para que mejoremos a conciencia nuestra forma de alimentarnos".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra de la autora Susana Mir, Recetas del corazón para el corazón, se presenta bajo un compendio de las recetas más destacadas de su historial, donde se enseña a cocinar de manera saludable y ayudándonos a crear hábitos alimenticios que ayuden a una mejor salud para nuestro corazón.

Para las personas que gustan de la cocina y quieren ampliar y mejorar sus recetas y habilidades culinarias, añadiendo a su cocina hábitos saludables; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Recetas del corazón para el corazón en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

