La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Belén Araujo Rangel, No Quiero Promesas: Poemas De Amor Y Desamor En Canciones Inéditas. Historias Reales, Nos Muestra Un Compendio De Interesantes Poemas De Amor Y Desamor, Con Un Toque De Humor Y Sencillez.

CARSON CITY, Nev., 23 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- No quiero promesas: Poemas de amor y desamor en canciones inéditas. Historias reales, es una obra escrita por la mano del autor Belén Araujo Rangel. Este escritor nació en la comunidad Santa Gertrudis, Municipio de Romita Guanajuato, México, en una casa de orígenes humildes, donde no había agua, luz, ni camino. El medio de transporte eran los caballos y los burros. Solo fue a la escuela hasta quinto grado de primaria. A la edad de 6 años ayudaba a su papá a sembrar las tierras y a cuidar chivas. Cuando él tenía 17 años, empezó a componer sus poemas, porque cuando pasaba alguna chica bonita no sabía que decirle, y después sus primos y amigos le decían que les compusiera algunos poemas a sus novias y así fueron sus comienzos en la escritura.