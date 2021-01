La más reciente obra publicada del autor Carlos Santos, Mi historia, un relato personal lleno de valor, determinación y superación que lo llevó a alcanzar la felicidad plena

El autor de esta maravillosa obra literaria, Carlos Santos, nos habla un poco acerca de la misma: "La principal razón y motivo que yo tuve en mi corazón para escribir este libro. Lo hice pensando en esas personas que muchas veces se sienten inútiles, sin ningún valor en este mundo, pero no es así. Si al leer esta historia de dolor, lágrimas y desesperación tú no experimentas ánimos y deseos de superación en tu vida, tú me harás sentir muy triste e incómodo conmigo mismo. Por haber hecho una obra que no te estimuló en lo más mínimo tu propio corazón. Pero me harías feliz si comenzaras a verte de la forma tan maravillosa como Dios, tu Creador, te ve. En toda tu vida tú pasarás por una prueba tan dura y tan difícil de soportar y, si yo la pude superar, estoy cien por ciento seguro de que tu confianza en Dios primeramente y luego en ti. Que tú también podrás superar cualquier angustia tribulación o batalla que estés atravesando; si yo pude vencer ¿cómo no lo lograras tú?, que estás sano y fuerte. Nada ni nadie te podrá hacer daño. He aquí un ejemplo de valor, determinación y superación personal. Mi vida hoy es otra y así será la tuya: Cambiará por un poder que no podrás ver, pero si sentir".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Carlos Santos, Mi historia, nos muestra la historia personal del autor narrada en primera persona, donde sobresalen las luchas y pruebas que tuvo que superar a lo largo de toda su vida para alcanzar la felicidad plena y convertirse en una persona ejemplar en la sociedad.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias personales dejan un mensaje de inspiración para la superación personal; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Mi historia en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

