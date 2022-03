La más reciente obra publicada del autor Galo B. Guerrero Salas, Razones & beneficios de jugar el 40, nos presenta un interesante manual destacando la historia y métodos para jugar este interesante juego

El autor de esta extraordinaria obra literaria, Galo B. Guerrero Salas, nos habla un poco acerca de la misma: "La leyenda de los juegos de cartas, según el archivo histórico, asoman en el siglo VI d. en la Dinastía Tang "China". Divulgándose por Arabia, España, Europa, etc. La práctica de los juegos alcanzó su apogeo en los años 1250 d. C. y su declive en 1300 d. C. con la prohibición de estos. Siglos después aparece en las Américas, algunos juegos derivados de los antiguos; especialmente en Ecuador, donde se practica el juego del 40 en diferentes regiones, modalidades y estilos. Hoy presentamos en USA, la versión completa 40 Play, un juego moderno y práctico; dotado de la estructura y sus elementos necesarios, para cumplir su objetivo que es: divertirse y disfrutar practicando "40 Play". Socializando en la familia y como ayuda contra la depresión; que hoy está en auge, ante el enorme impacto causado por el COVID-19".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Galo B. Guerrero Salas, Razones & beneficios de jugar el 40, se nos presenta como un atrayente manual que nos lleva a través de la historia de los juegos de cartas, además de iniciarnos en el interesante juego del 40, mostrándonos sus beneficios y normas.

Para las personas que gustan de los juegos de cartas y desean aprender los mismos con una narrativa fresca, destacando lo más relevante de este juego; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Razones & beneficios de jugar el 40 en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

