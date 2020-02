La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Miguel Ángel Remigio Vázquez, Grande Reflexiones: Para La Vida En La Universidad De La Calle, Nos Presenta Una Guía Reflexiva Con Enseñanzas Para Enfrentarnos A Las Situaciones De La Vida Cotidiana

El autor de este maravilloso libro, Miguel Ángel Remigio Vázquez, nos comenta un poco acerca de el: "Cuando hablo de reflexiones, me refiero a que la mayoría de las veces que actuamos en la vida no lo hacemos de la mejor forma, por diversas razones. Una de ellas, y quizás la más importante, es el desconocimiento ya que en muchos casos tenemos una idea, pero lejos de la realidad. Aunque toda sociedad trata de preparar y educar a su población, no es suficiente y se hace tedioso e imposible lograr que las personas estén bien dotadas de una preparación para enfrentar la vida; es más, estoy casi seguro, que nos enfrentamos a la vida y después es que aprendemos la lección. Este libro me llevó prácticamente dos años concebirlo. Aquí yo trato de que, con un lenguaje sencillo, moderado y fácil, hacer reflexiones sobre diversas situaciones en la vida cotidiana de cualquier persona. En cada capítulo trato que sea corto, que ilustre el mensaje que queremos dar, además de que sea algo que los motive a seguir al próximo capítulo".