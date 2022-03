La más reciente obra publicada del autor Miguel Pérez, Estabilidad y seguridad en el amor, una excelente obra que nos ayuda a fortalecer nuestro matrimonio basándose en el respeto mutuo

El autor de esta interesante obra, Miguel Pérez, nos comenta un poco acerca de la misma: "Esta es la transfusión que su matrimonio o relación necesitaba. Donde hay amor, no hay violencia, no tengan miedo denunciar esta desagradable situación. Por no hacerlo muchas personas han perdido la vida, muchas relaciones atenuando un terrible final. He empleado el vocabulario más sencillo y claro para que todos me hayan entendido. Repito, nadie le pertenece a nadie si no es de mutuo acuerdo; si no hay amor, no tiene por qué existir esa relación, luchen por su relación mantengan siempre viva la comunicación que es la columna vertebral que une y fortalece su matrimonio o su relación. Lo que no venga por el conducto del amor, deséchenlo. Más claro, tírenlo, vótenlo, el amor es pasión, bondad. Este es tu libro disfrútalo, aprovéchalo no lo desperdicies, y compártelo, ayuda a salvar otras relaciones. Tu conciencia te lo agradecerá. Estamos viviendo momentos muy violentos pareciera que estamos en el final, pero no se preocupen, Dios nos ama. Todavía estamos a tiempo de encontrar nuestras raíces. Estamos a tiempo de reconquistar el respeto, y, sobre todo, los valores morales que están a punto de desaparecer, no podemos permitir que el mundo se hunda en la desfachatez".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Miguel Pérez, Estabilidad y seguridad en el amor, nos presenta una obra que, a través de un lenguaje claro y fácil de entender, muestra como podemos fortalecer nuestro matrimonio, sabiendo reconocer las malas aptitudes, además de como recobrar el respeto mutuo.

Para las personas que gustan de la lectura de una narrativa fresca, en donde se plasman experiencias para brindar al lector un punto de reflexión sobre sus vivencias individuales y herramientas para alcanzar la plenitud; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Estabilidad y seguridad en el amor en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Contacto:

Page Publishing

866-315-2708

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1768843/Photo.jpg

FUENTE Page Publishing

SOURCE Page Publishing