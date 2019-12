La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Nelson Díaz, Poemas Y Reflexiones De Un Duende, Una Recopilación De Poemas Repletos De Vivencias Y Experiencias Llenas De Sentimientos Crudos E Intensos, Personales E Íntimos

MIAMI, 11 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Poemas y reflexiones de un duende, es una obra escrita por la mano del autor Nelson Díaz, escritor oriundo de la ciudad de La Habana, Cuba. Hijo de una familia pobre y trabajadora. En su vida adulta, llega a Miami reclamado por su madre. Su encuentro con un nuevo país y una cultura que no conoce lo marcaron desde el principio, pues a los diez meses haber llegado, su madre se suicidó; llevaba años enferma de los nervios. También sufrió mucho la separación de su hija que quedó atrás con su madre, de quien está divorciado. Desde un principio comenzó a escribir poemas y reflexiones que no son otra cosa que el resultado del dolor que le causa la nostalgia y también un exilio que no acaba de entender. Actualmente, está retirado y vive solo en Miami donde se dedica a escribir. Tiene dos novelas ya publicadas, La Habana sí y Mujeriego, la historia de Alex Mantilla; que se venden en amazon.com.