La más reciente obra publicada del autor Ranulfo San Juan Reyes, Semblanza, lo que vi y viví, nos presenta una historia conmovedora de superación personal y resiliencia.

El autor de esta extraordinaria obra literaria, Ranulfo San Juan Reyes, nos habla un poco acerca de la misma: "Experiencias de un triunfador en su país natal y en los Estados Unidos. Cuando niño sufrió percances y amor de padres, pero eso no le impidió conquistar éxitos. Como adolescente llega a la ciudad de México en busca de triunfos. Con mucho esfuerzo logra convertirse en un deportista profesional, por medio de esto recorre la mayor parte de su país. No conforme con sus éxitos, se incorpora a las Fuerzas Armadas de México, adquiere jerarquías, y mandos, participó en diferentes actividades, pero nunca se rindió siempre éxito tras éxito, aunque reconoce que no fue fácil. Un día decide cambiar de profesión y se traslada a los Estados Unidos donde comienza con nuevas técnicas exitosas. Dios le da visiones y comienza a escribir meditaciones bíblicas y cuando se va al Colegio de teología, Dios le da sabiduría de escribir libros. Por eso presenta en este libro sus hazañas y éxitos que vivió y miró. Y demostrar a la humanidad que con "Cristo" todo se puede".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Ranulfo San Juan Reyes, Semblanza, lo que vi y viví, nos presenta las memorias y vivencias de un joven que a pesar de su dura historia personal luchó contra todo pronóstico para superarse y crecer como un ser humano exitoso, guiado siempre por la mano de Dios y desarrollando los maravillosos dones que el Todopoderoso le concedió.

Para las personas que gustan de la lectura de historias realizadas con una narración real, donde las experiencias dejan un mensaje de inspiración para la superación y aprendizaje; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Semblanza, lo que vi y viví en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

