La más reciente obra publicada del autor Rauniel Argüelles Sánchez, Una gota de mi manantial, nos presenta un sumario de poemas llenos de sentimientos y remembranzas para reflexionar

Una gota de mi manantial, es una obra escrita por la mano del autor Rauniel Argüelles Sánchez, escritor nacido en La Habana, Cuba. Graduado de la Universidad de La Habana en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Muy humilde, trabajador y familiar. La literatura ha sido su pasión desde joven y la poesía su mayor fuente de expresión. Debutó en el mundo de las artes literarias en 2020 con su libro Frases que retan mi oído con la editorial americana Page Publishing, Inc. Una obra cargada de reflexiones, frases, consejos y recomendaciones. Desde que comenzó su carrera en las artes no ha dejado de ayudar a elevar los valores humanos. Creador de la marca Frases vs. Oídos, con la que se identifica en todas sus redes sociales. Carismático, emprendedor y de buenos sentimientos. El deporte es su mayor pasatiempo, siendo el béisbol y fútbol sus preferidos. Su constancia es lo que lo identifica y su musa es todo lo que lo rodea.