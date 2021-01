La más reciente obra publicada del autor Ricardo Ponce Henriquez, Mi gran obsesión: Aristóteles Onassis, una novela que plantea una visión teórica tras el análisis los sucesos y responsables del asesinato de J. F. Kennedy.

El autor de esta extraordinaria obra, Ricardo Ponce Henriquez, nos habla un poco acerca de la misma: "Durante el periodo que me involucré en el programa de Alianza para el progreso sucedió el asesinato del presidente Kennedy, que impactó a muchos jóvenes dentro del programa, por la simpatía que este presidente generó alrededor del mundo. Así es como me nace la inquietud por investigar qué sucedió y quién lo había llevado a cabo; por eso, durante años, he leído e investigado al respecto, y después de leer tanto que se ha dicho, escrito y reportes de conspiraciones, en mi mente se planteó una posición de lo que realmente pudo haber sucedido. Mi planteamiento es que las personas que lean mi libro se inclinen a tomar esta hipótesis como verdadera, y lanzo el reto al que no esté de acuerdo, que demuestre que no fue así".

Publicada por la editorial Page Publishing, la obra del autor Ricardo Ponce Henriquez, Mi gran obsesión: Aristóteles Onassis, es una novela que se presenta bajo un análisis tras el estudio de todos los sucesos en torno al asesinato del presidente estadounidense J. F. Kennedy, ojeando a través de la historia, dando como resultado una teoría sustentada en hechos del posible autor material del mismo.

Para las personas que gustan de una narrativa intrigante, donde se plasman los acontecimientos con un lenguaje literario sublime y eminente, destacando los hechos de manera real y precisa; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro realizando la compra de Mi gran obsesión: Aristóteles Onassis en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

Acerca de Page Publishing

Page Publishing es una editorial tradicional que presta todo tipo de servicios, maneja todos los temas intrínsecos involucrados en la publicación de los libros de sus autores incluyendo la distribución en las tiendas minoristas más grandes del mundo y la generación de las regalías. Page Publishing sabe que los autores necesitan ser libres para crear, no atados a un negocio complicado con temas como la conversión de libros en línea, establecer cuentas de ventas, seguros, impuestos y temas similares. Sus autores pueden dejar atrás estos temas tan tediosos, complejos y que representan una pérdida de tiempo para ellos, y enfocarse en su pasión; escribir y crear. Aprende más en www.pagepublishing.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421484/Ricardo_Ponce_Henriquez.jpg

FUENTE Page Publishing

Related Links

https://www.pagepublishing.com



SOURCE Page Publishing