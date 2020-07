La Más Reciente Obra Publicada Del Autor Salvador Negrín, La Corona De Los Años Dorados, Nos Presenta Un Mensaje Esperanzador Para Aquellos Individuos De La Tercera Que Se Encuentran Perdidos En Esta Etapa De Sus Vidas

El autor de esta interesante obra literaria, Salvador Negrín, nos comenta un poco acerca de la misma: "Para tener una vida feliz y satisfactoria tiene que haber un conjunto de factores, ingredientes o componentes que no pueden ser ignorados para poder lograrlo. Para esto hay que adoptar una actitud dinámica, optimista y emprendedora ante la vida de una manera proactiva. Tal vez la tercera edad te ha llevado a ser más dependiente que antes, pero no menos feliz, esta es otra etapa de tu vida. El verano y el invierno son diferentes, pero ambos forman parte del ciclo de nuestra vida. Es necesario analizar y percibir la calidad de vida en esta etapa de los Años Dorados. Con este libro trato de ayudarte a ti, querido lector, a descubrir en este ciclo de la vida, que hay muchas cosas bonitas que están por disfrutar, pero tienes que creerlo, salir en su búsqueda y descubrirlo. No dejes de ser un guerrero, un luchador, un caminante por los senderos de la vida, asegúrate y esfuérzate en saber quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Creo que ser cristiano hace la diferencia en estas vivencias. En esta etapa hay muchas cosas diferentes, y tenemos mucho que dar para el bien de otros y todo esto lo podremos sacar del caudal de experiencia de nuestra vida".