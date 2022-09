La más reciente obra publicada del autor Sandino López, El único pasajero, una historia increíble, donde la injusticia se adueña de la vida de dos jóvenes inocentes que solo querían ser felices y que la justicia divina termina interviene

PHILADELPHIA, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El reciente lanzamiento del libro El único pasajero, escrito por el autor Sandino López, y publicado por la editorial Page Publishing, nos presenta la particular historia de dos jóvenes enamorados, que se ven involucrados en un crimen que embarga sus vidas, y donde la injusticia y la maldad arruina la vida de estos, pero que al final la justicia divina se encarga de resolver.

Sandino López

El único pasajero es una obra escrita por la mano del autor Sandino López, escritor nacido en Vallecito, Santiago Rodríguez, Republica Dominicana, en 1957. Egresado de la escuela Agrícola Salesiana en la Vega promoción 1979–83. Por más de una década prestó servicio en el Banco Agrícola y en 1993 viajó a Estados Unidos estableciendo residencia en New York. Padre de 4 hijos: Cinthia, Wendolin, Samuel y Alejandro. Desahuciado de varios hospitales importantes: El Centro Médico Cibao en Dominicana, El Mont Sinaí de New York y del Jackson Memorial Hospital de Miami. Sobrevivió a un cáncer y a un trasplante de hígado gracias a un donante vivo.

El autor de esta extraordinaria obra nos comenta un poco acerca de la misma: "Esta novela basada en un hecho real; en la que se describe una historia impresionante, poniendo empeño en relatar un crimen bárbaro, donde dos chicos enamorados e inocentes resultan involucrados. Si al lector le afecta la injusticia o sufre la vergüenza ajena, no la lea y si el llanto lo conmueve, no la lea, porque no habrá forma de leer ésta y que la tristeza no lo embargue. Cualquier tiempo preso siempre es demasiado, y tuvo que intervenir la justicia divina para dar un giro espectacular y darles a los chicos la tranquilidad que merecían".

Para aquellos lectores ávidos que gustan de la lectura llena de intriga, pero narrada de manera real en un ámbito convencional, e integrando extraordinarias emociones y sentimientos en la trama; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando El único pasajero en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

