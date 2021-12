La más reciente obra publicada del autor Saúl Vélez, Mis mejores poemas, un sumario de poemas donde que manifiestan sentimientos, vivencias y memorias del alma como expresión del ser

El autor de esta maravillosa obra literaria, Saúl Vélez, nos habla un poco acerca de la misma: "Un día me propuse hacer algo, preparar un poemario con todas las poesías que tenía guardadas desde mucho tiempo atrás. Dejar un recuerdo póstumo para que mis hijas pudieran disfrutar en el futuro cuando pudieran leer este poemario. Desde que estaba en la escuela Intermedia Isabel Suárez de mi pueblo de Añasco, siempre escribía poemas de diferentes géneros que gustaron mucho entre mis amigos de estudio para aquel tiempo. Después de tener varios poemas ya escritos, me decidí a preparar un poemario donde incluyera más poesías. Para entonces comencé con una poesía que gustó mucho la cual titulé Que bello amanecer el de mi tierra, que abrió camino para que yo me dedicara de lleno a escribir poemas más completos. Mis primeros escritos los comencé estando en séptimo grado allá para los años 70. Doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado por el don de poder escribir versos para que otros puedan disfrutar al leerlos. Poder llevar al lector poemas de profundo mensajes positivos para diferentes personas. Creo que la poesía es una manera muy bonita de expresión y comunicación. Fueron muchos años de escritura y de guardar datos para poder realizar este poemario; pero el querer es poder cuando uno se propone algo. Yo siempre quise que se me recordara como una persona sencilla y amante de la poesía y con ese fin he preparado este poemario para el disfrute de todos. Luego de terminar mis estudios superiores en P. R., me traslado a la ciudad de Chicago, donde continúo con mi anhelo de preparar este poemario. Llego a Chicago en el 1997 y, teniendo todos los datos, comienzo la preparación de mi primer poemario titulado Mis mejores poemas".