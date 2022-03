La más reciente obra publicada J. J. Rodríguez, ¡Gobierna la Tierra! El principio de autoridad, presenta un análisis del principio de autoridad en el seno de la Iglesia Cristiana del siglo XXI

El autor de esta extraordinaria obra literaria, J. J. Rodríguez, nos comenta un poco acerca del contenido de la misma: "¿Qué pasa con un sistema en el que no se respeta la autoridad en la cadena de mando? Las fuerzas armadas tienen diferentes ramas que controlan las distintas especialidades a distribuir y, dada la importante labor que desempeñan y la enorme responsabilidad que sostienen en sus hombros, no se pueden dar el lujo de permitir interrupciones en la cadena de mando. La insubordinación en estos grupos no es tolerada. Los cuerpos policíacos, los bomberos, servicios de ambulancias, etc., tienen responsabilidades equivalentes y, dada su labor de atención y protección a la sociedad, funcionan de manera similar. ¿Cómo se comporta la iglesia del siglo XXI, el ejército de Jehová de los Ejércitos? ¿Cuáles son las funciones de su liderazgo? ¡Gobierna la Tierra!, hace un estudio y descripción del Principio de Autoridad en muchos diferentes ámbitos, pero especialmente en el seno de la iglesia cristiana del siglo XXI".

Para las personas que gustan de una lectura agradable, interesados en nutrir su intelecto con lecturas que dejan mensajes de reflexión, pueden hacerlo a través de la lectura de este libro ¡Gobierna la Tierra! El principio de autoridad, disponible en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

