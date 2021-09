La Medalla de Reconocimiento de Royal Canadian Mint gana un premio de IACA

-La Medalla de Reconocimiento de Royal Canadian Mint gana el premio internacional a la mejor iniciativa monetaria en respuesta a la pandemia de Covid-19

La Medalla de Reconocimiento recaudó casi 750.000 dólares para el Breakfast Club of Canada

OTTAWA, ON, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Royal Canadian Mint tiene el honor de que su Medalla de Reconocimiento haya sido galardonada con el premio especial de la International Association of Currency Affairs (IACA) a la Mejor Iniciativa Monetaria Implementada en Respuesta a la Pandemia de Covid-19 (Otra Organización). Lanzada en junio de 2020, la Medalla de Reconocimiento fue una iniciativa liderada por los empleados que transformó el subproducto de un contrato de fabricación de monedas de circulación en una forma artística, significativa y duradera de dar las gracias a los trabajadores de primera línea y a los héroes cotidianos que hicieron posible que los canadienses continuaran con seguridad su vida diaria durante la pandemia de COVID-19. Todos los ingresos netos de la venta de cada medalla se donaron al Fondo de Emergencia COVID-19 del Breakfast Club of Canada. En total, Mint recaudó 743.845,88 dólares para ayudar a los niños canadienses y a sus familias a luchar contra la inseguridad alimentaria durante la pandemia.