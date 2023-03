La Mercedes-Benz et d'autres prix ont trouvé leurs propriétaires lors de la tombola FBS

SINGAPOUR, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- FBS met fin à sa promotion Ultimate Trading Birthday avec un tirage de grands prix. La Mercedes-Benz Classe CLA, des gadgets haut de gamme et d'autres prix ont trouvé leurs propriétaires. FBS et ses clients ont célébré la communauté de trading, et voici les résultats de la promotion et de la tombola.

Opération "Ultimate Trading Birthday" de FBS

FBS Ends Ultimate Trading Birthday with The Mercedes-Benz Raffle FBS Ends Ultimate Trading Birthday with The Mercedes-Benz Raffle

Selon la tradition annuelle, FBS, un courtier sous licence mondiale, a lancé cette opération promotionnelle en raison de son 14e anniversaire. Les traders de tous types ont été invités à célébrer la communauté FBS. Dans le cadre de la promotion, ils avaient la possibilité de remporter des cadeaux garantis et de tenter leur chance lors de la tombola, dont le prix principal était la Mercedes-Benz Classe CLA.

La promotion "Ultimate Trading Birthday" de FBS a duré du 9 février au 9 mars. Pendant cette période, plus de 100 000 personnes ont participé à la promotion. Chaque trader a gagné un cadeau garanti pour les cinq premiers billets: une consultation personnelle avec un analyste FBS. Avec l'aide d'un expert, les débutants identifieront une stratégie de trading efficace, tandis que les professionnels pourront bénéficier d'idées et de renseignements pour élaborer une nouvelle stratégie ou améliorer une stratégie existante.

Mais la fin de la promotion ne signifiait pas que la fête était terminée pour les participants. En effet, la grande tombola a alors eu lieu.

La tombola des grands prix

Le 17 mars, FBS a proposé une tombola aux traders qui avaient rejoint la promotion. Avec le tirage au sort, il était possible de remporter une Mercedes-Benz Classe CLA, des gadgets haut de gamme, notamment un MacBook Air, un iPad Pro, un iPhone 14 Pro, un AirPods 3, un Samsung Galaxy Tab S6, ainsi que d'autres prix.

Le gagnant du prix principal, la Mercedes-Benz Classe CLA, est un client de Malaisie dont le billet gagnant avait le numéro "790194". Des traders d'Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, du Vietnam, du Brésil, du Japon, du Nigeria et d'autres pays ont également été ajoutés à la liste des gagnants. Ils ont remporté des gadgets de luxe comme des téléphones, des ordinateurs portables, des écouteurs, et plus encore. FBS remettra tous les prix aux gagnants dès qu'ils seront prêts.

Pour consulter la liste complète des gagnants, rendez-vous sur le site Web de FBS .

Ceux qui souhaitent regarder la vidéo et voir comment la tombola s'est déroulée peuvent utiliser le lien https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8 . En outre, si vous voulez essayer et gagner des cadeaux, vous pouvez rechercher d'autres promotions FBS. Le courtier lancera très bientôt une nouvelle promotion caritative.

À propos de FBS

FBS est une marque internationale présente dans plus de 150 pays. Des sociétés indépendantes unies par la marque FBS sont dévouées à leurs clients et leur offrent des opportunités de négocier des marges FX et des ᏟᖴᎠ.

FBS Markets Inc. – licence IFSC/000102/310

Tradestone Ltd. - Licence CySEC numéro 331/17, permis temporaire FCA 808276

Intelligent Financial Markets Pty Ltd – Numéro de licence ASIC 426359

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2038794/FBS_and_Mercedes_Benz.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2039023/FBS_logo.jpg

SOURCE FBS