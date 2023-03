Sorteio da FBS oferece Mercedes-Benz e outros prêmios

SINGAPURA, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A FBS encerrou a promoção 'Ultimate Trading Birthday' com um sorteio no qual foram distribuídos grandes prêmios. O sorteio ofereceu um Mercedes-Benz Classe CLA, vários gadgets premium e muitos outros prêmios. A FBS e seus clientes comemoraram o aniversário da comunidade em grande estilo. Confira aqui os resultados da promoção e do sorteio.

Promoção 'Ultimate Trading Birthday' da FBS

FBS Ends Ultimate Trading Birthday with The Mercedes-Benz Raffle FBS Raffled Mercedes-Benz and Premium Gadgets to Lucky Winners

Seguindo a tradição anual, a FBS, uma corretora licenciada em todo o mundo, criou uma promoção para comemorar seu 14º aniversário. Investidores de todos os tipos foram convidados a comemorar o aniversário da comunidade FBS com prêmios garantidos e a tentar sua sorte no sorteio do prêmio principal: um Mercedes-Benz Classe CLA.

A promoção 'Ultimate Trading Birthday' da FBS foi realizada entre 9 de fevereiro e 9 de março. Mais de 100.000 usuários participaram promoção. Todos os participantes ganharam um prêmio garantido com seus cinco primeiros tíquetes: uma consulta pessoal com um analista da FBS. Com a ajuda de um especialista, os iniciantes descobrirão uma estratégia de negociação eficaz, enquanto os profissionais poderão obter ideias para desenvolver uma nova estratégia ou melhorar uma estratégia já existente.

Mas a festa não acabou com o fim da promoção, pois logo veio o grande sorteio.

O sorteio dos grandes prêmios

Em 17 de março, a FBS sorteou um Mercedes-Benz Classe CLA e vários dispositivos premium (iPad Pro, iPhone 14 Pro, AirPods 3, Samsung Galaxy Tab S6, etc.) entre os usuários que participaram da promoção.

O vencedor do prêmio principal, um Mercedes-Benz Classe CLA, é um cliente da Malásia com o tíquete 790194. Usuários da Indonésia, da Tailândia, das Filipinas, do Vietnã, do Brasil, do Japão, da Nigéria e de outros países também ganharam grandes prêmios. Esses usuários ganharam dispositivos de luxo como telefones, laptops, fones de ouvido e muitos outros. A FBS entregará todos os prêmios assim que eles estiverem prontos.

Para conferir a lista completa dos vencedores, acesse o site da FBS

Se você quiser ver como o sorteio foi realizado, acesse o link https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8. Além disso, se você quiser experimentar e ganhar prêmios, confira as outras promoções da FBS. A corretora lançará uma nova promoção filantrópica muito em breve.

Sobre a FBS

A FBS é uma marca internacional presente em mais de 150 países. A marca FBS reúne várias empresas independentes que oferecem a seus clientes a oportunidade de negociar margem de câmbio e CFDs.

FBS Markets Inc. – Licença IFSC/000102/310

Tradestone Ltd. - Licença da CySEC número 331/17; Autorização temporária da FCA número 808276

Intelligent Financial Markets Pty Ltd - Licença da ASIC número 426359

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2038794/FBS_and_Mercedes_Benz.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=EVKHmfKJfR8

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2039023/FBS_logo.jpg

FONTE FBS

SOURCE FBS