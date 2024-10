La Mibro Watch GS Explorer dévoilée : une montre intelligente conçue pour les amateurs de plein air

SHENZHEN, Chine, 25 octobre 2024 /PRNewswire/-- Mibro, une marque de ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co. Ltd, est fière d'annoncer le lancement de la Mibro Watch GS Explorer le 25 octobre, un développement passionnant pour les amateurs d'activités de plein air et les passionnés de fitness. Cette smartwatch de pointe est conçue pour répondre aux exigences de ceux qui évoluent dans des environnements difficiles, en offrant une durabilité et des performances inégalées.

Mibro Watch GS Explorer

Sous le slogan « Force robuste, possibilités infinies », la Mibro Watch GS Explorer est conçue pour ceux qui repoussent les limites de l'aventure. Qu'il s'agisse d'escalader des falaises rocheuses, de plonger dans les profondeurs de l'océan ou de naviguer dans des forêts denses, cette montre est conçue pour être le compagnon ultime. Sa construction robuste lui permet de résister aux conditions les plus difficiles, des températures glaciales à la chaleur torride, en passant par les tempêtes de sable et les pluies torrentielles.

La Mibro Watch GS Explorer a été soumise à des essais rigoureux pour répondre aux normes de durabilité les plus élevées. Elle a passé avec succès 15 essais de normes militaires conformes à la norme MIL-STD-810H-2019, ce qui garantit sa stabilité et sa fiabilité dans les environnements extrêmes. Grâce à cette qualité militaire, la montre reste un partenaire inébranlable, quel que soit le défi à relever.

Avec une note d'étanchéité de 10 ATM, la Mibro Watch GS Explorer est conçue pour supporter des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Qu'il s'agisse de faire du jet ski à grande vitesse, du surf ou de la plongée en apnée, cette montre est prête à vivre toutes les aventures aquatiques. Sa résistance supérieure à l'eau en fait un choix idéal pour ceux qui mènent une vie à la limite du possible.

La Mibro Watch GS Explorer introduit la navigation Roadbook, qui permet aux consommateurs de personnaliser leurs itinéraires et de les partager avec leurs amis. En important des fichiers GPX, KML et TCX dans la bibliothèque d'itinéraires de l'application MibroFit, les consommateurs peuvent pousser de manière transparente ces itinéraires vers la montre pour une navigation précise.

Bin, le directeur des produits chez Mibro, souligne le dévouement et l'innovation qui ont présidé au développement de la Mibro Watch GS Explorer. « Cette montre est l'aboutissement d'un an et demi de travail acharné. Elle combine les points forts des précédentes smartwatches avec des innovations telles qu'un boîtier robuste, une durabilité de niveau militaire et la navigation Roadbook. Ce produit reflète la quête incessante d'excellence de Mibro en matière de qualité, ce qui lui permet de résister aux conditions les plus difficiles et de devenir un compagnon essentiel pour tous les aventuriers. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2536922/Mibro_Watch_GS_Explorer.mp4