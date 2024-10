Mibro Watch GS Explorer - Neuvorstellung: Smartwatch für Outdoor-Enthusiasten

SHENZHEN, China, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Mibro, eine Marke von ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, gibt stolz die Markteinführung der Mibro Watch GS Explorer am 25. Oktober bekannt – eine aufregende Ankündigung für Outdoor-Enthusiasten und Fitness-Fans. Diese hochmoderne Smartwatch wurde entwickelt, um den Anforderungen von Menschen gerecht zu werden, die sich in anspruchsvollen Umgebungen behaupten müssen, und bietet unvergleichliche Haltbarkeit und Leistung.

Mibro Watch GS Explorer

Unter dem Motto „Rugged Strength, Endless Possibilities" wurde die Mibro Watch GS Explorer für Menschen entwickelt, die bei ihren Abenteuern Grenzen ausloten. Ob Sie felsige Klippen erklimmen, in die Tiefen des Ozeans eintauchen oder durch dichte Wälder navigieren, diese Uhr ist der ultimative Begleiter. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet, dass sie den härtesten Bedingungen standhält, von eisigen Temperaturen bis zu sengender Hitze, Sandstürmen und sintflutartigem Regen.

Die Mibro Watch GS Explorer wurde strengen Tests unterzogen, um die höchsten Anforderungen an die Haltbarkeit zu erfüllen. Sie hat 15 militärische Standardtests gemäß MIL-STD-810H-2019 erfolgreich bestanden und garantiert somit Stabilität und Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen. Die Eignung für den militärischen Einsatz stellt sicher, dass die Uhr in jeder Situation ein verlässlicher Partner bleibt.

Mit einer Wasserdichtigkeit von 10 ATM ist die Mibro Watch GS Explorer für eine Tiefe von bis zu 100 Metern ausgelegt. Ob beim Jetskifahren, Surfen oder Schnorcheln, diese Uhr ist bereit für jedes nasse Abenteuer. Ihre überragende Wasserdichtigkeit macht sie zur idealen Wahl für alle, die ein Leben in Grenzsituationen führen.

Die Mibro Watch GS Explorer führt Roadbook Navigation ein, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, Routen individuell zu gestalten und mit Freunden zu teilen. Durch den Import von GPX-, KML- und TCX-Dateien in die Routenbibliothek der MibroFit-App können Nutzerinnen und Nutzer diese Routen nahtlos auf die Uhr übertragen und so präzise navigieren.

Bin, Prodoct Director bei Mibro, hebt das Engagement und die Innovation hervor, die in die Entwicklung der Mibro Watch GS Explorer eingeflossen sind. „Diese Uhr ist das Produkt von anderthalb Jahren engagierter Arbeit. Sie kombiniert die Stärken früherer Smartwatches mit Innovationen wie einem robusten Gehäuse, militärtauglicher Haltbarkeit und Roadbook Navigation. Dieses Produkt spiegelt das unermüdliche Streben von Mibro nach hervorragender Qualität wider, damit es den härtesten Bedingungen standhält und zu einem unverzichtbaren Begleiter für jeden Abenteurer wird."

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.mibrofit.com/ , oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2536922/Mibro_Watch_GS_Explorer.mp4