La mitad de los estadounidenses percibe la discriminación como un factor importante que contribuye a la brecha salarial de las mujeres latinas

PALO ALTO, California, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy es el Día del Pago Igualitario para las Mujeres Latinas, el día que marca hasta qué momento en 2019 la mujer latina promedio tendría que trabajar para recibir el pago correspondiente a lo que el hombre blanco promedio ganó tan solo en 2018. Las mujeres latinas ganan en promedio 54.5 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco. Eso significa que las mujeres latinas tienen que trabajar casi el doble de tiempo, o hacer el doble de esfuerzo, para llevarse a casa el mismo sueldo. Incluso cuando se toma en cuenta la educación, los años de experiencia y el lugar de residencia, a las mujeres latinas se les paga menos que a los hombres blancos por un trabajo similar. Sin la brecha salarial, las mujeres latinas ganarían en promedio más de un millón de dólares adicional en el transcurso de su carrera profesional.

Una nueva investigación llevada a cabo por LeanIn.Org y SurveyMonkey en colaboración con UnidosUS muestra que persiste la falta de conocimiento de esta brecha salarial. Según la investigación de este año, casi uno de cada tres estadounidenses desconoce la brecha salarial entre las mujeres latinas y los hombres blancos, y casi la mitad de los estadounidenses no saben que, en promedio, las mujeres latinas reciben un salario menor que las mujeres blancas. La falta de conocimiento es aún mayor entre las personas que toman decisiones de contratación. El 37 % de las personas que participan en el proceso de contratación no tienen conocimiento de que a las mujeres latinas se les paga menos que a los hombres blancos. Incluso cuando las personas saben que existe una brecha salarial, el 59 % de ellas subestima su magnitud.

Para crear conciencia sobre la brecha salarial de las mujeres latinas, la actriz y activista Eva Longoria - una líder franca en la lucha por la igualdad salarial para las mujeres latinas, se ha aliado con LeanIn.Org, SurveyMonkey y UnidosUS para crear un video impactante que desacredita los conceptos erróneos comunes sobre la brecha salarial de las mujeres latinas y hace un llamado a las empresas para que tomen medidas para pagar a las mujeres latinas, y a todas las mujeres en general, de manera justa. El video también hace un llamado a las personas para que hablen sobre la necesidad de que exista igualdad salarial, y la investigación de este año demuestra que los estadounidenses han tomado medidas sobre este tema, incluso en las urnas: el 32 % de los estadounidenses dice haber votado por candidatos políticos que están a favor de la paga igualitaria.

"A pesar de que hay datos decepcionantes sobre una constante falta de conocimiento sobre la brecha salarial que experimentan las mujeres latinas, muchas personas han tomado medidas de manera significativa, y tal vez esto es una señal de un cambio en el futuro", dice Erin Pinkus, científica investigadora de SurveyMonkey. "La gente también cree que la brecha salarial se basa en prejuicios. Concretamente, el 34 % de los estadounidenses atribuye la brecha salarial de las mujeres latinas al racismo, el 35 % lo atribuye al sexismo y el 31 % lo atribuye a los prejuicios contra los inmigrantes. Reconocer que el prejuicio es una parte importante del problema significa que tenemos la posibilidad de trabajar hacia una solución real en el futuro."

"A pesar de incorporarse a la fuerza laboral en cantidades sin precedentes, representar a más de once millones de trabajadoras y aportar tanto a sus familias, comunidades y la economía nacional, las mujeres latinas siguen siendo las más afectadas por la desigualdad salarial, el limitado acceso a licencias con goce de sueldo por enfermedad propia y necesidades familiares médicas y de otro tipo, y la discriminación", dijo Janet Murguía, Presidenta y Directora Ejecutiva de UnidosUS. "Las mujeres latinas saben lo que necesitan y su opinión sobre la importancia de políticas sólidas que ayuden a cerrar la brecha salarial es clara. Poner fin a la falta de conciencia comienza por escuchar a las mujeres latinas y a otras mujeres, y apoyar políticas que recompensen el trabajo arduo, expandan la seguridad económica y ayuden a impulsar la economía nacional", concluyó Murguía.

La brecha salarial de las mujeres latinas es solo un ejemplo de las desventajas que afectan a las latinas en el lugar de trabajo. Investigaciones anteriores de LeanIn.Org y SurveyMonkey determinaron que las mujeres latinas reciben mucho menos apoyo en el trabajo y carecen de acceso a oportunidades:

Menos acceso a líderes de alto rango : Los hombres blancos afirman tener acceso a líderes de alto rango casi tres veces más que las mujeres latinas (el 44 % frente al 16 % tienen acceso), y las mujeres blancas tienen más del doble de acceso que las latinas (el 35 % frente al 16 %).

: Los hombres blancos afirman tener acceso a líderes de alto rango casi tres veces más que las mujeres latinas (el 44 % frente al 16 % tienen acceso), y las mujeres blancas tienen más del doble de acceso que las latinas (el 35 % frente al 16 %). Menos mentoría y apadrinamiento: Menos mujeres latinas han tenido un mentor o padrino en algún momento de su carrera profesional: un 21 %, en comparación con el 27 % de las mujeres blancas y el 31 % de los hombres blancos.

Menos mujeres latinas han tenido un mentor o padrino en algún momento de su carrera profesional: un 21 %, en comparación con el 27 % de las mujeres blancas y el 31 % de los hombres blancos. Menos acceso a capacitación: Menos mujeres latinas han recibido capacitación laboral o de liderazgo ejecutivo en su carrera profesional: un 19 %, en comparación con el 30 % de las mujeres blancas y el 33 % de los hombres blancos.

Esta falta de acceso a oportunidades está frenando a las mujeres latinas en el lugar de trabajo. De acuerdo con la investigación Women in the Workplace (Mujeres en el lugar de trabajo) publicada por LeanIn.Org y McKinsey & Company a principios de este año, las mujeres latinas están insuficientemente representadas en todos los niveles en las empresas estadounidenses. Esta desigualdad comienza en el primer paso hacia un puesto de gerencia, o "el peldaño roto". Por cada cien hombres ascendidos a una posición gerencial, únicamente 68 mujeres latinas reciben el mismo ascenso, y por cada cien hombres contratados a nivel gerencial, se contrata solo a 57 mujeres latinas. Debido a esto, muy pocas mujeres latinas se convierten en gerentes, y las mujeres latinas nunca logran recuperarse: menos del 1 % de los puestos de liderazgo ejecutivo de alto rango los ocupan mujeres latinas a pesar de que las latinas representan el 9 % de la población de los Estados Unidos.

"Ya sea por la brecha salarial, la falta de apoyo o las dificultades para ascender, las mujeres latinas se enfrentan a un desafío tras otro en el lugar de trabajo. Esta desigualdad es fundamentalmente injusta y está perjudicando a las mujeres latinas y sus familias", expresó Rachel Thomas, cofundadora y directora ejecutiva de LeanIn.Org. "Si cerráramos la brecha salarial de las mujeres latinas, la latina promedio tendría suficiente dinero para pagar tres años adicionales de cuidado de niños y dos años adicionales de renta".

Para abordar los obstáculos que pueden contribuir a la brecha salarial e impedir que las latinas avancen, LeanIn.Org recomienda estos cuatro pasos que las empresas pueden seguir para abordar los impedimentos al progreso:

Implementar procesos para garantizar que a los empleados que realizan el mismo trabajo se les pague lo mismo

No preguntar a los candidatos sobre su compensación económica actual, que es ilegal en algunos estados y puede perpetuar las disparidades salariales.

Ser transparente sobre los rangos de pago para diferentes funciones para que todos los empleados sepan qué esperar.

Auditar los datos de compensación económica periódicamente para mantener la igualdad y revisar los datos por género y raza para garantizar que las mujeres latinas reciban un pago justo.

Asegurarse de que el proceso de revisión del desempeño sea justo

Requerir listas de candidatos diversos para los ascensos.

Establecer criterios claros de evaluación del desempeño antes de que comience el proceso de revisión y establecer salvaguardas para asegurarse de que se apliquen de manera coherente.

Hacer un seguimiento de los resultados de los ascensos por género y raza para asegurarse de que las mujeres latinas reciban un trato justo.

Capacitar a los empleados para identificar y desafiar los prejuicios

El programa 50 Ways to Fight Bias (50 maneras de combatir los prejuicios) de Lean In destaca cincuenta ejemplos específicos de prejuicios en el lugar de trabajo y ofrece recomendaciones respaldadas por investigaciones sobre lo que hacer en esos casos ( disponible sin costo).

Incrementar la mentoría, el apadrinamiento y la capacitación de liderazgo

Asegurar que los programas formales de mentoría y apadrinamiento abran puertas a las mujeres latinas.

Fomentar las interacciones informales entre las mujeres latinas y colegas con mayor antigüedad. Este tipo de relaciones personales puede ser más eficaz que los programas formales e impulsar carreras profesionales.

Hacer un seguimiento de la participación en la capacitación de liderazgo por género y raza para asegurarse de que las mujeres latinas estén representadas de manera justa.

Los visitantes pueden encontrar más información en leanin.org/latinaequalpay-es o en el blog de SurveyMonkey .

