La moda se une a genial tecnología 5G: destacada aparición del ZTE Axon 10 Pro 5G en la Semana de la Moda de Viena 2019

VIENA, Austria, 29 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un importante proveedor internacional de telecomunicaciones así como soluciones tecnológicas de consumo para empresas y consumidores de internet móvil, hizo una excelente presentación del ZTE Axon 10 Pro 5G, el primer smartphone listo para 5G en Austria durante la Semana de la Moda de Viena 2019, organizada frente al MuseumsQuartier (MQ) de Viena por undécima vez acompañado de marcas internacionales y cerca de 70 colecciones de diseñadores que recorrieron la pasarela. Ya en julio, la Serie ZTE Axon 10 Pro fue lanzada en Austria en cooperación con tres importantes carriers del país, importantes minoristas y operadores de comercio electrónico. Todos los participantes, entre ellos diseñadores, creativos, blogueros y amantes de la moda, comprobarán que el ZTE Axon 10 Pro 5G les permitirá ser chic sin esfuerzo para marcar los momentos memorables en este escenario internacional para la moda, las tendencias y el estilo de vida con su triple cámara AI. También puede ser la perfecta ocasión para que visitantes e invitados experimenten las capacidades especiales del ZTE Axon 10 Pro 5G, así como para pasar por el stand de ZTE a fin de conocer más tecnologías y experiencias 5G, dado que ZTE es el único socio de telefonía móvil en la Semana de la Moda de Viena MQ.

Elegancia combinada con innovación

"'Effortless chic & forever girl power' (Chic sin esfuerzo y poder femenino por siempre) es la esencia de marca de Emma Sweet. Los moderados elementos de diseño no solo aportan elegancia única, sino que también se integran en situaciones de vida cotidiana. Esta expresiva composición de diseño también es visible en el ZTE Axon Pro 5G", señaló la diseñadora de moda Emma Sweet. En primera fila, invitados especiales como la exarquitecta e influencer Ana Barros capturaron los momentos más hermosos con el ZTE Axon 10 Pro 5G. "El ZTE Axon 10 Pro 5G fue una buena elección, ya que entrega resultados impresionantes con la cámara triple AI. Me impresionó particularmente la calidad del zoom óptico. Con el lente de largo alcance, fui capaz de fotografiar todos los detalles sin problema y sacar fotos excelentes del show", elogió Ana Barros, "El ZTE Axon 10 Pro 5G también me ha convencido por sobre todo con su apariencia. Gracias a su carcasa espejada y superficie brillante como el cristal, tiene una apariencia muy noble. Además, la pantalla de borde curvo flexible y la forma de gota lo hacen muy fácil de sostener en la mano. De verdad estoy esperando la venida de la era 5G para ganar experiencias de máximo nivel con estos asombrosos dispositivos 5G como el ZTE Axon 10 Pro 5G". Todos los visitantes tuvieron la oportunidad de hacerse su propia opinión del emblemático smartphone 5G y probarlo.

El ZTE Axon 10 Pro 5G presenta una pantalla AMOLED de 6,47 pulgadas. Estas son claramente superiores a las pantallas convencionales en términos de contraste, nivel de negro y ángulo de visualización. Viene equipada con un sensor de huella digital con forma de gota sobre la pantalla además de una potente cámara triple AI. Las tres cámaras son responsables de distintas distancias de enfoque. Además de la cámara principal de 48MP con apertura de f/1.7 y lente de 6P, el smartphone 5G también tiene un lente de ángulo ultraancho de 125 grados con un sensor de 20MP y una cámara para telefotos de 8MP con apertura de f/2.4 , que corresponde a un zoom óptico triple.

Compromiso con la actualización de la red 5G en el mercado local

ZTE se ha ganado la reputación de pionero en el campo de la 5G en el mercado local y el global. En junio, ZTE y el operador Hutchison Drei Austria se asociaron para desarrollar y desplegar la primer red 5G operacional de Austria disponible para clientes comerciales selectos en, donde ZTE y Hutchison Drei Austria han creado la primera cobertura 5G continua que haya existido en toda una ciudad austríaca. En agosto, Hutchison Drei Austria y ZTE construyeron una de las mejores redes inalámbricas en la región DACH. ZTE ha estado cooperando con Hutchison Drei Austria desde 2010 y apoyará continuamente a Hutchison Drei Austria para mejorar su red 4G y actualizar sin interrupciones la red a 5G. El moderno smartphone 5G ZTE Axon 10 Pro 5G también cumple una importante función en demostrar las sólidas capacidades integrales en 5G de ZTE dentro del mercado local. ZTE está activa en el ecosistema 5G y está colaborando con importantes socios para acelerar el proceso de comercialización de terminales 5G. En la actualidad, ZTE ha desplegado la cooperación con terminales 5G con más de 20 carriers en todo el mundo.

