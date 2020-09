La moneda circulante de C$ 2 de la Casa Real de la Moneda de Canadá celebra el 75o. aniversario de la victoria aliada que dio fin a la Segunda Guerra Mundial

"La tradición de la Casa Real de la Moneda de Canadá de rendir homenaje con monedas a nuestras tropas se remonta a 1943, cuando el grabador jefe Thomas Shingles creó el primer Níquel de la Victoria, que llamaba a todos los canadienses a trabajar juntos para ganar la Segunda Guerra Mundial", dijo Marie Lemay, presidenta y directora ejecutiva de la Casa Real de la Moneda. "Hoy, ese mensaje inspirador ha encontrado un nuevo hogar en una moneda circulante conmemorativa especial de C$ 2 que constituye un orgulloso saludo en el 75.º aniversario a todos los canadienses que cumplieron un papel en la culminación de este conflicto histórico".

La moneda circulante de C$ 2 conmemorativa del 75.º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial está inspirada en los níqueles de la victoria de 1943-45 diseñados por Thomas Shingles. La "V" de la Victoria que se encuentra en el centro de la nueva moneda era, en ese entonces, un llamado a apoyar los esfuerzos bélicos de costa a costa. La letra tiene una antorcha encendida superpuesta y está flanqueada por hojas de arce y las fechas 1945 y 2020.

En el anillo exterior aparecen las palabras VICTORY y VICTOIRE, así como un mensaje grabado en código Morse. Durante la guerra, los níqueles de la victoria tenían el mensaje original "We win when we work willingly" y "La bonne volonté est gage de victoire". El anverso presenta la efigie de Su Majestad la Reina Isabel, diseñada por la artista canadiense Susanna Blunt en 2003.

Con una acuñación limitada a tres millones de monedas, dos millones presentarán color. La nueva moneda de C$ 2 está entrando en circulación general. Los canadienses la encontrarán entre sus monedas a medida que las sucursales bancarias y las empresas reabastezcan sus existencias de monedas de C$ 2.

Veteranos de la Segunda Guerra Mundial que residen en el Perley and Rideau Veterans' Health Centre de Ottawa compartieron sus pensamientos sobre el 75.º aniversario del fin de las hostilidades:

Betty Bell (Real Fuerza Aérea Canadiense, División de la Mujer, piloto femenino grado 1)

"Cuando se declaró la victoria, yo estaba en Londres, Inglaterra, y la ciudad estalló en una inmensa celebración. La multitud bailaba y cantaba en las calles de Piccadilly y Trafalgar Square. Los soldados se sentaban en lo alto de los postes de luz sobre la multitud alborozada. La victoria había resultado costosa, pero ahora Europa era libre y las luces volvían a encenderse. No más apagones, no más bombas".

John A. Commerford (Ejército Canadiense, artillero)

"Sentí una gran sensación de alivio y agradecimiento por seguir vivo".

Carl Reiser (Real Fuerza Aérea Canadiense, oficial de aviación)

"Estaba feliz de volver a casa".

La Casa de la Moneda complementa esta conmemoración histórica con otros productos relacionados para coleccionistas. Hay una edición especial limitada de 15.000 rollos de monedas coloreadas y 5.000 no coloreadas con 25 monedas no circulantes cada uno, a un precio minorista de C$ 79,95. Los clientes también pueden adquirir un set de regalo de colección que presenta ambas versiones de la moneda circulante conmemorativa, con versiones fuera de circulación de nuestras monedas circulantes clásicas 2020 (5 centavos a C$ 1). El precio minorista es de C$ 22,95 y la acuñación está limitada a 100.000.

Estas monedas de colección pueden pedirse a partir de hoy a la Casa de la Moneda llamando al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en los Estados Unidos, o en Internet en www.mint.ca/victory. También están disponibles en la boutique de la Casa Real de la Moneda de Canadá en Winnipeg, así como a través de la red mundial de vendedores y distribuidores de la Casa, incluso las oficinas participantes de Canada Post.

Acerca de la Casa Real de la Moneda de Canadá

La Casa Real de la Moneda de Canadá (Royal Canadian Mint) es la corporación de la Corona responsable de la acuñación y distribución de las monedas circulantes en Canadá. La Casa de la Moneda es una de las casas de moneda más grandes y versátiles del mundo, y ofrece una amplia gama de productos acuñados especializados de alta calidad y servicios relacionados a escala internacional. Para más información acerca de la Casa Real de la Moneda de Canadá, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en Twitter, Facebook e Instagram.

Hay imágenes de la moneda circulante y los productos para coleccionistas disponibles aquí.

Contacto: Alex Reeves, gerente senior de Asuntos Públicos, teléfono: 613-884-6370, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1247253/Royal_Canadian_Mint_Royal_Canadian_Mint__2_circulation_coin_cele.jpg

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)