La Monnaie royale canadienne célèbre le 150e anniversaire des Territoires du Nord-Ouest dans sa nouvelle série de pièces de collection

La Monnaie dévoile également une autre première technologique, avec un trio de pièces en or et argent plaquées rhodium noir à double incuse, célébrant le motif emblématique inversé de sa célèbre pièce de monnaie-lingot de la Feuille d'érable. Entouré par la finition noire mate du placage de rhodium, l'érable à sucre au centre de ce modèle présente une brillance exceptionnelle sur une pièce d'or pur d'une once, ainsi que sur les pièces d'argent pur d'une once et de trois onces.

Les autres produits disponibles à la commande ce mois-ci incluent :

La pièce en argent fin 2020 de 50 $, Plus vrai que nature : Les armoiries ;

La pièce en argent fin 2020 de 30 $, Prestance faunique : Orignal, conçue par l'artiste Maurade Baynton ; et

La pièce en or pur 2020 de 2 500 $ Summertime Polar Bear de Robert Bateman .

En raison de la modification des opérations liée à la pandémie, la livraison des pièces du 150e anniversaire des Territoires du Nord-Ouest et Summertime Polar Bear est prévue pour le 24 novembre 2020.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.mint.ca. Des images des pièces de monnaie sont disponibles ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le

1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en visitant le site Web de la Monnaie. Ils sont également disponibles dans la boutique de la Monnaie à Winnipeg.

