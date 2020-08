Casa da Moeda Real Canadense celebra o 150º aniversário dos Territórios do Norte no seu novo conjunto de moedas para colecionadores

A paisagem ilustrada na moeda apresenta 11 facas tradicionais ulu que representam o povo Inuvialuit, assim como os idiomas oficiais dos Territórios. Exibe também uma tenda do povo Dene e um cinturão do povo Métis flutuando como um rio pela moeda. Essa moeda de 2 onças de prata pura é uma obra de arte e pode ser encomendada a partir de hoje, assim como várias outras criações numismáticas.

A Casa da Moeda está também apresentando outra inovação tecnológica, com um trio de moedas de prata e ouro banhadas em ródio negro e com cunho marcado nos dois lados, celebrando o design icônico do reverso de sua famosa moeda de ouro com a Folha de Bordo. Rodeado pelo acabamento preto fosco do revestimento de ródio, o bordo no centro deste desenho tem um brilho excepcional numa moeda de ouro puro de 1 onça, assim como em moedas de prata pura de 1 onça e de 3 onças.

Outros produtos que podem ser encomendados este mês são:

Moeda de prata fina de $ 50 de 2020 – Formas reais ( Real Shapes ) - Brasão;

de 2020 – Formas reais ( ) - Brasão; Moeda de prata fina de $ 30 de 2020 – Ícones imponentes ( Imposing Icons ) – Alce, criação da artista Maurade Baynton; e

de 2020 – Ícones imponentes ( ) – Alce, criação da artista Maurade Baynton; e Moeda de puro ouro de $ 2.500 de 2020 – Urso polar do verão (Summertime Polar Bear) de Robert Bateman .

Devido às mudanças nas operações causadas pela pandemia, as moedas do 150o Aniversário dos Territórios do Norte e do Urso Polar do Verão deverão ser entregues em 24 de novembro de 2020.

Cunhagem, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontrados na aba "Shop" do site www.mint.ca. As imagens das moedas podem ser acessadas aqui.

Esses produtos podem ser encomendados diretamente à Casa da Moeda pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá,

1-800-268-6468 nos Estados Unidos ou no website da Casa da Moeda. Também estão disponíveis na butique da Casa da Moeda em Winnipeg.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadenses

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. É reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, e oferece uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

CONTATO: Alex Reeves, diretor sênior de assuntos públicos, Tel: (613) 884-6370, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1224504/Royal_Canadian_Mint_The_Royal_Canadian_Mint_Recognizes_the_150th.jpg

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)