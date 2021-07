La Monnaie royale canadienne émet une pièce de circulation de 2 $ pour souligner le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline

OTTAWA, ON, le 13 juill. 2021 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne émet une nouvelle pièce de circulation de 2 $ pour célébrer le 100e anniversaire d'une percée médicale canadienne qui a changé le monde à jamais. En 1921, la collaboration entre les chercheurs Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod a rendu possibles l'isolation et la purification de l'insuline. Cette découverte allait offrir un traitement à des personnes dont la vie aurait auparavant été écourtée par le diabète. La pièce soulignant une percée médicale canadienne qui sauve des vies est mise en circulation aujourd'hui.

« La découverte au Canada de l'insuline en 1921, qui a été récompensée par le prix Nobel, est l'une des découvertes médicales les plus célèbres du XXe siècle. Elle a sauvé des millions de vies au Canada et dans le monde entier, a déclaré l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. Le Parlement a adopté le mois dernier une loi prévoyant l'élaboration d'un cadre national sur le diabète et nous sommes ravis que cette pièce commémorative circule d'un océan à l'autre pour rendre hommage à l'un des plus grands triomphes scientifiques du Canada et nous rappeler l'importance cruciale du prochain siècle quant à la recherche sur le diabète. »

« La Monnaie a le grand privilège de créer des souvenirs durables des réalisations canadiennes grâce à des pièces, et elle est fière que sa plus récente pièce de circulation de 2 $ célèbre le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline par des Canadiens, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie. Cette pièce de circulation commémorative est un remerciement sincère et impérissable aux chercheurs talentueux à l'origine d'une percée médicale canadienne qui a sauvé des millions de vies au cours du dernier siècle, et qui continue de le faire aujourd'hui. »

Œuvre de l'artiste ontarien Jesse Koreck de Kitchener-Waterloo, le motif au revers de la pièce de circulation de 2 $ souligne le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline comme traitement du diabète. L'élément central du motif est un monomère d'insuline, à la base de la molécule d'insuline. Sont également représentés des instruments scientifiques utilisés dans la formulation initiale de l'insuline (flacon, mortier, pilon et erlenmeyer), superposés sur une feuille d'érable, de même que des globules rouges, du glucose et des molécules d'insuline. Les mots « INSULIN » et « INSULINE » figurent sur l'anneau extérieur de la pièce, tout comme les années « 1921 » et « 2021 », qui soulignent l'anniversaire.

Les instruments de laboratoire représentent les outils de travail des quatre chercheurs à l'origine de la découverte et de l'usage de l'insuline pour les êtres humains. Frederick Banting a élaboré la théorie selon laquelle une substance pancréatique pouvait être extraite pour traiter possiblement le diabète et a dirigé les recherches; John Macleod a fourni un laboratoire et du matériel à l'Université de Toronto et a désigné Charles Best comme assistant de laboratoire; enfin, le biochimiste Charles Collip a purifié des extraits d'insuline pour les utiliser comme traitement efficace du diabète.

« La nouvelle pièce de circulation soulignant le 100e anniversaire de l'insuline est un rappel visuel de la percée scientifique qui a eu lieu ici, au Canada, a déclaré Laura Syron, présidente-directrice générale de Diabète Canada. Certes, l'insuline a apporté un changement miraculeux dans l'espérance et la qualité de vie de millions de personnes dans le monde, mais elle ne constitue pas un remède. Avec le soutien de la population canadienne et des chercheurs du pays, nous poursuivrons l'héritage de Frederick Banting, Charles Best, James Collip et John Macleod, et vaincrons un jour le diabète. »

Au total, deux millions de pièces colorées et un million de pièces non colorées entreront en circulation aujourd'hui. Les pièces colorées représenteront un monomère d'insuline dans la même teinte de bleu que celle utilisée dans les campagnes de sensibilisation au diabète. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, créée par l'artiste canadienne Susanna Blunt en 2003.

La Monnaie souligne également cet anniversaire en lançant une carte de collection comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative et les versions hors-circulation des pièces de circulation classiques de 2021 (de 5 cents à 2 $). Cette carte de collection, dont le tirage est limité à 100 000 ensembles, se vend au prix de 24,95 $. Il y a également 10 000 rouleaux spéciaux de pièces colorées et non colorées, édition limitée, contenant chacun 25 pièces hors-circulation, offerts au prix de 79,95 $. Enfin, la Monnaie propose une pièce exclusive de 200 $ en or pur présentant une version à grande échelle du motif au revers de la pièce de circulation, offerte au prix de 3 999,95 $ et dont le tirage mondial est limité à 450 exemplaires.

Il est possible de commander ces articles de collection dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1–800-268-6468 aux États-Unis, ou en ligne au www.monnaie.ca/insuline. Ils sont aussi vendus dans la boutique de la Monnaie à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Vous trouverez des images de la pièce de circulation et de la pièce de collection ici.

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, ree[email protected]

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)