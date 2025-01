LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE LANCE SA PLUS GROSSE PIÈCE FEUILLE D'ÉRABLE EN ARGENT PUR À 99,99 %

Avec son poids impressionnant de 10 kilos, l'Imposante Feuille d'érable en argent rend un hommage inoubliable à l'une des pièces d'investissement en argent les plus populaires sur le marché.

BERLIN, le 30 janv. 2025 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne a créé un produit numismatique surdimensionné en hommage à son emblématique pièce d'investissement Feuille d'érable en argent (FÉA). Le produit en question pèse 10 kilos et a été frappé avec un souci du détail et une précision incomparable dans les installations de la Monnaie situées à Ottawa. L'Imposante Feuille d'érable en argent pur à 99,99 % est la plus grande pièce en son genre (poids et diamètre). Elle comporte aussi tous les éléments caractéristiques qui font de la FÉA l'une des pièces d'investissement les plus prisées au monde. Ce chef-d'œuvre aussi rare qu'imposant a été dévoilé aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, dans le cadre de la World Money Fair 2025, le plus important rassemblement annuel de l'industrie mondiale du monnayage.

« La pièce d'investissement Feuille d'érable en argent de la Monnaie royale canadienne domine depuis longtemps le marché des métaux précieux grâce à sa pureté, sa sécurité et sa qualité de fabrication inégalées », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie. « Je suis très fière de voir ces qualités mises en évidence grâce à notre nouvelle pièce de 10 kilos Imposante Feuille d'érable en argent pur à 99,99 %. Voilà un autre bel exemple du talent et de l'innovation des gens qui ont travaillé sur l'une des pièces d'investissement en argent les plus prisées sur le marché mondial. »

Sur l'Imposante Feuille d'érable en argent pur à 99,99 % de 10 kilos, frappée à l'aide d'une presse hydraulique de 2 500 tonnes sur mesure, chaque détail de la pièce d'investissement de 1 oz en argent qu'elle célèbre est méticuleusement reproduit. Sa marque de sécurité en forme de feuille d'érable, ses éblouissantes lignes radiales qui occupent le champ au revers et à l'avers et son emblématique motif de feuille d'érable à sucre, œuvre de Walter Ott, qui resplendit au centre sous un fini naturel, prennent ici un degré de précision et des proportions qui impressionnent. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati.

Seuls 299 exemplaires de ce chef-d'œuvre fabriqué au Canada sont offerts aux collectionneurs de pièces rares et exclusives, au prix de 24 999,95 $ CA. Les personnes intéressées par ce produit sont invitées à communiquer directement avec la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis.

Les images de la pièce sont présentées ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada.

En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.