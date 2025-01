DIE KÖNIGLICH-KANADISCHE PRÄGEANSTALT BRINGT DIE BISHER GRÖSSTE MÜNZE AUS 99,99 % REINEM SILBER AUF DEN MARKT

Mit einem Gewicht von beeindruckenden 10 Kilo ist der "Big Silver Maple Leaf" eine unvergessliche Hommage an eine der beliebtesten Silbermünzen auf dem Anlagemarkt.

BERLIN, Januar 30, 2025 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint hat eine überdimensionale numismatische Hommage an ihre ikonische Anlagemünze Silver Maple Leaf (SML) mit einer 10-Kilo-Version geschaffen, die in der Münzstätte in Ottawa mit exquisiter Detailgenauigkeit und Präzision geprägt wurde. Der Big Silver Maple Leaf ist die größte 99,99 % reine Silbermünze ihrer Art, sowohl was das Gewicht als auch den Durchmesser betrifft. Außerdem weist sie alle charakteristischen Elemente auf, die die SML zu einer der begehrtesten Silbermünzen der Welt machen. Dieses seltene und imposante Prunkstück wurde heute auf der World Money Fair 2025 in Berlin, dem weltweit wichtigsten Treffen der Münzindustrie, enthüllt.

"Die Silber Maple Leaf Barren der Royal Canadian Mint dominieren seit langem den Edelmetallmarkt, weil sie den Maßstab für Reinheit, Sicherheit und hervorragende Herstellungsqualität setzen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint. "Ich bin sehr stolz darauf, diese Qualitäten in unserem neuen 10 kg schweren, 99,99 % reinen Big Silver Maple Leaf zu sehen, der ein weiteres glänzendes Beispiel für das Talent und die Innovationskraft der Menschen ist, die hinter einer der beliebtesten Silbermünzen der Welt stehen."

Geprägt in einer speziell angefertigten 2.500-Tonnen-Hydraulikpresse, fängt das 99,99 % reine 10-Kilo Big Silver Maple Leaf jedes Detail der 1-Unzen-Silbermünze, die es ehrt und feiert, akribisch ein. Das Sicherheitsmerkmal in Form eines Ahornblatts, die schillernde Anordnung der radialen Linien auf der Vorder- und Rückseite der Münze und das von Walter Ott entworfene Zuckerahornblatt, das in der Mitte der Münze in (natürlicher) Ausführung leuchtet, werden in beeindruckendem Maßstab und mit erstaunlicher Präzision dargestellt. Die Vorderseite der Münze zeigt das von dem kanadischen Künstler Steven Rosati geschaffene Bildnis Seiner Majestät König Karl III.

Zum Preis von $24.999,95 CAD pro Stück sind nur 299 dieser in Kanada hergestellten Meisterwerke für Sammler seltener und exklusiver Münzen erhältlich. Kunden, die an diesem Produkt interessiert sind, sollten sich direkt an die Münzanstalt wenden unter 1-800-267-1871 in Kanada oder 1-800-268-6468 in den USA.

Münzbilder finden Sie unter hier.

Über die Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist eine staatliche Organisation, die für die Prägung und Ausgabe der kanadischen Umlaufmünzen zuständig ist. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben.

Darüber hinaus ist die Mint auch an den London und COMEX-Metallbörden als sog. Good Delivery Refiner tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Raffinationsleistungen ihrer Art. Als Organisation, die den bestmöglichen Umweltschutz anstrebt, sichere und inklusive Arbeitsplätze fördert und sich positiv auf die Gemeinden auswirken möchte, in denen sie tätig ist, bindet die Mint die Aspekte Umwelt, Soziales und Governance in jeden Bereich ihrer Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Münze auf LinkedIn, Facebook und Instagram.