LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE UNE COLLECTION DE PIÈCES NUMISMATIQUES EN HOMMAGE À LA VIE ET AU RÈGNE DE LA REINE ELIZABETH II

Les pièces de la collection Le règne de la reine Elizabeth II arborent un avers commémoratif exclusif

OTTAWA, ON, le 26 janv. 2023 /PRNewswire/ -- Cette riche collection de pièces en métaux précieux rend honneur à la vie et à l'héritage de la reine Elizabeth II, qui a été monarque et chef d'État du Canada pendant sept décennies. Les pièces en argent, en or et en platine retracent 70 ans d'histoire à travers des emblèmes intemporels de la défunte Reine, tandis que de précieuses pièces-souvenirs esquissent un portrait plus intime de la Reine que plusieurs générations de Canadiens et de Canadiennes ont connue. Tout au long de l'année 2023, le public pourra se procurer ces trésors numismatiques dont l'avers commémoratif exclusif porte les quatre effigies qui ont orné les pièces canadiennes. La pièce de 5 $ en argent fin 2022 – Portrait de la reine Elizabeth II, première émission de cette collection commémorative, ainsi que le rouleau spécial de pièces de 2 $ 2022 – Hommage à la reine Elizabeth II, sont disponibles dès aujourd'hui.

Logo Royal Canadian Mint

« Le décès de la reine Elizabeth II fut un événement bouleversant que la Monnaie souhaite commémorer avec dignité et respect », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Notre collection numismatique en l'honneur de son règne historique est notre façon d'exprimer nos adieux à la défunte Reine et notre reconnaissance pour ses années de service dévoué. »

La pièce de 5 $ en argent fin 2022 – Portrait de la reine Elizabeth II et le rouleau spécial de pièces de 2 $ 2022 – Hommage à la reine Elizabeth II sont mises en vente dès aujourd'hui. Voici les autres produits de la collection Le règne de la reine Elizabeth II (les pièces marquées d'un astérisque (*) sont disponibles en précommande) :

Pièce de 20 $ en argent fin 2022 – Sens du devoir, vie de service*

Pièce de 300 $ en platine pur 2022 – Le monogramme royal de la reine Elizabeth II*

Pièce de 200 $ en or pur 2022 – Le monogramme royal de la reine Elizabeth II*

Pièce de 20 $ en argent fin 2022 – Le monogramme royal de la reine Elizabeth II

Ensemble de trois pièces en argent fin 2022 – Un hommage à une vie extraordinaire*

Dollar épreuve numismatique en argent édition spéciale 2022 – La couronne impériale d'apparat*

Pièce de 50 $ en argent fin 2022 – Le couronnement de la reine Elizabeth II

Pièce de 50 $ en argent fin 2022 – Le règne de la reine Elizabeth II

Pièce de 250 $ en or pur 2022 – La couronne impériale d'apparat*

Pièce de 20 $ en argent fin 2022 – La couronne impériale d'apparat*

Ensemble de pièces 2023 – Édition de collection

Rouleau spécial de pièces de 50 cents 2023 – Édition de collection

2023 – Édition de collection Ensemble de rouleaux spéciaux 2023 – Édition de collection

L'avers de chaque pièce numismatique présente la double date « 1952-2022 », séparée par une rose Tudor. On y voit aussi un agencement superposé des quatre effigies de la reine Elizabeth II qui ont orné les pièces canadiennes depuis 1953. Seules les pièces de la collection Le règne de la reine Elizabeth II portent cet avers exclusif, à l'exception des produits édition de collection. Pour en savoir plus sur la collection, cliquez ici.

Pour commander la pièce de 5 $ en argent fin 2022 – Portrait de la reine Elizabeth II et le rouleau spécial de pièces de 2 $ 2022 – Hommage à la reine Elizabeth, il suffit d'appeler directement la Monnaie royale canadienne en composant le 1-800-267-1871, au Canada, ou le 1-800-268-6468, aux États–Unis, ou encore de se rendre au www.monnaie.ca. La pièce sera également vendue dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

Pour en savoir plus sur la collection – dates de lancement et images –, cliquez ici.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1989444/Royal_Canadian_Mint_THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_ANNOUNCES_NUMISMATIC.jpg

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)