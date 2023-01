THE ROYAL CANADIAN MINT ANUNCIA COLEÇÃO DE MOEDAS NUMISMÁTICAS EM HOMENAGEM À VIDA E REINADO DA RAINHA ELIZABETH II

Moedas da coleção Queen Elizabeth II's Reign apresentam um anverso de tributo exclusivo

OTTAWA, ONTÁRIO, 26 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A vida e o legado da Rainha Elizabeth II, que serviu como monarca e chefe de estado do Canadá por 70 anos, estão sendo lembrados em uma deslumbrante coleção de moedas de metais preciosos. Moedas de prata, ouro e platina revisitam sete décadas de história, apresentando emblemas atemporais do reinado da falecida Rainha, enquanto outras lembranças preciosas mostram um retrato mais íntimo da Rainha conhecido por gerações de canadenses. Esses tesouros numismáticos, com um anverso de tributo especial exibindo todas as quatro efígies que apareceram nas moedas canadenses, serão oferecidos ao público ao longo de 2023. The 2022 $5 Fine Silver Coin - A Portrait of Queen Elizabeth II (Moeda de Prata Fina - Um Retrato da Rainha Elizabeth II), a primeira edição desta coleção de lembranças, bem como o 2022 $2 Special Wrap Roll - Honouring Queen Elizabeth II (Rolo Especial de Moedas - Homenageando a Rainha Elizabeth II), estão disponíveis a partir de hoje.

"O falecimento da Rainha Elizabeth II é um evento crucial que a Casa da Moeda está reconhecendo com dignidade e respeito", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Royal Canadian Mint. "Nossa coleção numismática que homenageia seu reinado histórico é tanto nosso agradecimento quanto adeus à falecida Rainha por seus anos de serviço inabaláveis".

Embora a 2022 $5 Fine Silver Coin – A Portrait of Queen Elizabeth II (Moeda de Prata Fina - Um Retrato da Rainha Elizabeth II) e o 2022 $2 Special Wrap Roll – Honouring Queen Elizabeth II (Rolo Especial - Homenageando a Rainha Elizabeth II) podem ser adquiridos agora, os produtos marcados com um asterisco (*) na seguinte lista das outras moedas da coleção Queen Elizabeth II's Reign podem ser encomendados a partir de hoje:

The 2022 $20 Fine Silver Coin – A Sense of Duty, A Life of Service* (Moeda de Prata Fina - um senso de dever, uma vida de serviço)

Fine Silver Coin – A Sense of Duty, A Life of Service* (Moeda de - um senso de dever, uma vida de serviço) The 2022 $300 Pure Platinum Coin – QueenElizabeth II's Royal Cypher * (Moeda de Platina Pura - Cifra Real da Rainha Elizabeth II)

Pure Platinum Coin – QueenElizabeth II's * (Moeda de Platina Pura - Cifra Real da Rainha Elizabeth II) The 2022 $200 Pure Gold Coin – Elizabeth II's Royal Cypher * (Moeda de Ouro Puro - Cifra Real da Rainha Elizabeth II)

Pure Gold Coin – Elizabeth II's * (Moeda de - Cifra Real da Rainha Elizabeth II) The 2022 $20 Fine Silver Coin – Elizabeth II's Royal Cypher (Moeda de Prata Fina - Cifra Real da Rainha Elizabeth II)

Fine Silver Coin – Elizabeth II's (Moeda de - Cifra Real da Rainha Elizabeth II) The 2022 Fine Silver 3-Coin Set – A Tribute to an Extraordinary Life* ( Conjunto de 3 moedas de Prata Fina - Um Tributo a uma Vida Extraordinária)

3 moedas de - Um Tributo a uma Vida Extraordinária) The 2022 Special Edition Proof Silver Dollar – The Imperial State Crown* (Edição Especial de Prata Proof - Coroa Imperial do Estado)

The 2022 $50 Fine Silver Coin – Queen Elizabeth II's Coronation (Moeda de Prata Fina - Coroação da Rainha Elizabeth II)

Fine Silver Coin – Coronation (Moeda de - Coroação da Rainha Elizabeth II) The 2022 $50 Fine Silver Coin – Queen Elizabeth II's Reign (Moeda de Prata Fina - Reinado da Rainha Elizabeth II)

Fine Silver Coin – Reign (Moeda de - Reinado da Rainha Elizabeth II) The 2022 $250 Pure Gold Coin – Imperial State Crown* (Moeda de Ouro Puro - Coroa Imperial do Estado)

Pure Gold Coin – Imperial State Crown* (Moeda de - Coroa Imperial do Estado) The 2022 $20 Fine Silver Coin – Imperial State Crown* (Moeda de Prata Fina - Coroa Imperial do Estado)

Fine Silver Coin – Imperial State Crown* (Moeda de - Coroa Imperial do Estado) The 2023 Collector's Edition Non-circulation Coin Set ( Conjunto de moedas sem circulação para colecionadores)

moedas sem circulação para colecionadores) The 2023 Collector's Edition Non-circulation Special Wrap Roll Set ( Conjunto de rolo especial sem circulação para colecionadores), e

rolo especial sem circulação para colecionadores), e The 2023 Collector's Edition Non-circulation 50-cent Special Wrap Roll (Rolo especial de moedas de 50 centavos sem circulação para colecionadores)

O anverso de cada moeda numismática contém as datas de 1952 e 2022, com essas datas separadas por uma rosa de Tudor. Esta inscrição acompanha uma sobreposição das quatro efígies da Rainha Elizabeth II que apareceram em moedas canadenses desde o ano de 1953. Com exceção das moedas de circulação do Special Wrap Roll, o design no anverso é exclusivo da coleção Queen Elizabeth II's Reign. Os detalhes completos da coleção estão disponíveis aqui.

The 2022 $5 Fine Silver Coin - A Portrait of Queen Elizabeth II (Moeda de Prata Fina - Um Retrato da Rainha Elizabeth II) e o 2022 $2 Special Wrap Roll – Honouring Queen Elizabeth II (Rolo Especial — Homenageando a Rainha Elizabeth II) podem ser encomendados diretamente da Casa da Moeda pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou no site www.mint.ca. Também está disponível nas butiques da Casa da Moeda Royal Canadian em Ottawa e Winnipeg, nas lojas participantes do Canadá Post e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda.

Mais detalhes da coleção, incluindo todas as datas de lançamento e imagens, estão disponíveis aqui.

Sobre o Royal Canadian Mint

A Royal Canadian Mint é a empresa da coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Royal Canadian Mint é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, oferecendo uma ampla gama de produtos de cunhagem especializados e de alta qualidade e serviços relacionados em escala internacional. Para mais informações sobre a Royal Canadian Mint, seus produtos e serviços, acesse www.mint.ca. Siga a Royal Canadian Mint no Twitter, Facebook e Instagram.

A imprensa pode entrar em contato com: Alex Reeves, Gerente Sênior, Relações Públicas, Telefone: 613-884-6370, [email protected]

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

