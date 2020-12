La Monnaie royale envoie une pièce de monnaie dans l'espace en l'honneur du « Starman » David Bowie

C'est la première fois qu'une pièce britannique est envoyée dans l'espace et célèbre l'héritage intergalactique de David Bowie et de ses succès tels que Starman, Life on Mars? et Space Oddity . La pièce a atteint 35 656 m et a gravité autour de l'atmosphère terrestre pendant 45 minutes avant de redescendre en toute sécurité en Grande-Bretagne.

La pièce commémorative David Bowie est la troisième de la collection « Légendes musicales » de la Monnaie royale et fait suite aux pièces en l'honneur de Queen et d'Elton John. La dernière pièce célèbre le caméléon définitif du rock avec un dessin inspiré d'une image de David Bowie du temps qu'il a passé à vivre et à enregistrer à Berlin. Le dessin de la pièce comprend le motif emblématique de l'éclair d'Aladdin Sane, et retrace le parcours de Bowie.

Grâce aux dernières technologies et techniques de fabrication innovantes, l'éclair qui figure sur un certain nombre de pièces de l'édition spéciale apparaît arrosé de poussière d'étoile pour créer un effet de scintillement, élevant le détail étonnant de la pièce.

Clare Maclennan, directrice divisionnaire des pièces commémoratives à la Monnaie royale a déclaré, « Nous sommes ravis de dévoiler la troisième pièce de la série « Légendes de la musique » de la Monnaie royale, qui rend hommage à l'héritage intergalactique et à la carrière de David Bowie. En reconnaissance du premier tube de Bowie, « Space Oddity », nous avons pensé qu'il était approprié d'envoyer sa pièce dans l'espace et de célébrer le Starman à sa manière novatrice. La musique de David Bowie a inspiré et influencé des générations de musiciens et nous espérons que cette pièce commémorative sera appréciée par les fans du monde entier. »

Né à Brixton, dans le sud de Londres, en 1947, Bowie a commencé sa vie sous le nom de David Robert Jones. À 19 ans, il a adopté son nom emblématique et a commencé à faire carrière dans la musique pop. Cinq jours avant le lancement d'Apollo 11 en juillet 1969, « Space Oddity » a été lancé au Royaume-Uni. Le single a atteint la cinquième place des charts, ce qui en fait le premier succès de Bowie en tant qu'auteur et interprète. L'influence de David Bowie peut être vue et entendue partout et il continue à inspirer des centaines de millions de musiciens dans le monde entier.

Disponible en édition limitée en métal précieux Épreuve et en édition standard Brilliant Uncirculated, la pièce Brilliant Uncirculated est également disponible dans trois étuis différents en exclusivité pour la Monnaie royale, un hommage approprié à la carrière de l'une des icônes les plus durables de la musique britannique. Voir la collection complète sur le site de la Monnaie royale www.royalmint.com/DavidBowie

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1357913/The_Royal_Mint_David_Bowie.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpg

Related Links

http://www.royalmint.com



SOURCE The Royal Mint