La NCCN conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con un nuevo compromiso para actualizar los recursos del paciente

La National Comprehensive Cancer Network (Red Nacional Integral del Cáncer) se compromete a actualizar anualmente recursos de información confiables para pacientes con cáncer y cuidadores, tanto en inglés como en español.

PLYMOUTH MEETING, Pensilvania, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), una alianza de centros oncológicos líderes con sede en los Estados Unidos, y la NCCN Foundation® conmemoran el Día Mundial contra el Cáncer con el anuncio de actualizaciones más frecuentes de sus recursos educativos gratuitos, destinados a potenciar la toma de decisiones compartida.

Obtenga más información sobre el anuncio de información para el paciente del Día Mundial contra el Cáncer de la NCCN en NCCN.org/wcd.

El Día Mundial contra el Cáncer es un día internacional que se celebra cada 4 de febrero para crear conciencia sobre el cáncer, fomentar su prevención y movilizar acciones. La jornada está dirigida por la Unión Internacional para el Control del Cáncer (UICC), de la cual la NCCN es miembro. Este es el segundo año de la campaña "United by Unique" (Unidos por lo único) cuyo objetivo es situar a las personas en el centro de la atención y sus historias en el centro del debate.

"En el Día Mundial contra el Cáncer, nos complace anunciar que todos nuestros libros con información completa para el paciente ahora se actualizarán una vez al año y estarán disponibles en inglés y español", dijo la Dra. Crystal S. Denlinger, directora ejecutiva de la NCCN. "En NCCN, reconocemos que cada persona es única en su experiencia con el cáncer, y en sus circunstancias, esperanzas, necesidades y prioridades individuales. Al mismo tiempo, todos estamos unidos en nuestra necesidad de información objetiva y confiable que nos guíe hacia el mejor resultado posible".

La Dra. Denlinger continuó: "Las NCCN Guidelines for Patients (Guías de la NCCN para Pacientes) se basan en directrices esenciales, basadas en la evidencia, e impulsadas por el consenso de expertos en los que confían los proveedores de todo el mundo para mantenerse al día sobre lo último en el tratamiento del cáncer. Estos recursos galardonados presentan todas las opciones de tratamiento en un lenguaje sencillo, con imágenes, un glosario y preguntas sugeridas, para que los pacientes y los cuidadores puedan tomar decisiones informadas que sean mejores para ellos, en colaboración con su equipo de atención médica".

La biblioteca de las NCCN Guidelines for Patients® incluye más de 70 guías diferentes, que cubren la prevención, la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la atención de apoyo del cáncer para casi todos los tipos de cáncer. Cada libro contiene información revisada que explica cada paso del proceso de atención, desde el diagnóstico hasta la supervivencia, en un lenguaje fácil de entender.

Todas las NCCN Guidelines for Patients® están disponibles para su descarga gratuita en línea en NCCN.org/patients o en la aplicación gracias a la financiación de la NCCN Foundation®.

Las NCCN Guidelines for Patients contienen la misma información que las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (Guías de práctica clínica en oncología de la NCCN) (NCCN Guidelines®) que utilizan a diario los médicos y que, según se ha comprobado de forma independiente, se asocian con mejores resultados, mayor supervivencia y menores costos. Las guías para pacientes ayudan a que todos estén en sintonía, lo que garantiza que todos conozcan las opciones de tratamiento disponibles y permite a los pacientes abogar por la mejor atención para ellos. En 2025, las guías para pacientes fueron utilizadas por más de 2,1 millones de personas y descargadas más de 2,6 millones de veces.

Para 2026, la NCCN está acelerando el calendario de publicaciones con el fin de garantizar que todos los libros se actualicen anualmente para mantenerse al día con los cambios en el campo de la atención oncológica, y que el 100 % de ellos estén disponibles en más de un idioma. A partir del Día Mundial contra el Cáncer, el 81 % de los libros están disponibles en inglés y español, con otros 11 idiomas representados en varios temas.

"Si el conocimiento es poder, queremos poner ese poder en manos de todas las personas que lo necesiten, ya sea que hayan sido diagnosticadas con cáncer, tengan un amigo, colega o ser querido que haya sido diagnosticado, o simplemente estén buscando más información sobre prevención y detección antes de que aparezcan los síntomas del cáncer", dijo Patrick Delaney, director ejecutivo de la NCCN Foundation. "También nos complace colaborar con empleadores, así como con líderes religiosos y comunitarios para ayudarles a brindar consuelo y apoyo a cualquier persona de su entorno que pueda estar lidiando con esta difícil enfermedad".

Visite NCCN.org/patients para conocer y acceder a todos los recursos gratuitos disponibles, y haga clic en NCCN.org/foundation para más información sobre cómo apoyar los esfuerzos que ayuden a todas las personas a llevar una vida mejor a través de la prevención y la atención de calidad, efectiva, equitativa y accesible del cáncer.

Acerca de National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin fines de lucro de centros oncológicos líderes dedicados a la atención, investigación y educación del paciente. NCCN se dedica a definir y promover una atención y prevención del cáncer de calidad, eficaz, equitativa y accesible para que todas las personas puedan vivir mejor. Las Directrices de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines®) proporcionan recomendaciones transparentes, basadas en la evidencia y orientadas por el consenso de expertos para el tratamiento, la prevención y los servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la dirección clínica y la política en el manejo del cáncer y las directrices de práctica clínica más completas y actualizadas con frecuencia disponibles en cualquier área de la medicina. The NCCN Guidelines for Patients® (Las Directrices NCCN para pacientes) proporcionan información experta sobre el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, a través del apoyo de la NCCN Foundation®. La NCCN también promueve la educación continua, las iniciativas globales, las políticas y la colaboración en investigación y publicación en oncología. Visite NCCN.org para más información.

Acerca de la NCCN Foundation

La NCCN Foundation empodera a las personas con cáncer y sus cuidadores al brindar orientación experta imparcial de los principales expertos en cáncer del mundo a través de la biblioteca de las NCCN Guidelines for Patients® y otros recursos educativos para pacientes. La NCCN Foundation también se compromete a promover el avance en el tratamiento del cáncer mediante la financiación de jóvenes investigadores prometedores del país que se encuentran a la vanguardia de la investigación sobre el cáncer. Para más información sobre la NCCN Foundation, visite nccnfoundation.org.

Contacto para los medios:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874001/National_Comprehensive_Cancer_Network_World_Cancer_Day_patient_information_announcement.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/5745515/NCCN_Logo_Updated.jpg

FUENTE National Comprehensive Cancer Network