LONDRES, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Dombey Electrics Co. ( www.dombbit.com ), une société fondée au Royaume-Uni en 2010, puis en Finlande et dont le site de production est à Hong Kong, et qui possède des bureaux dans le monde entier, est l'un des principaux fabricants d'équipements électriques.

Dombbit est une filiale de Dombey Electrics Co. et une entreprise d'électricité et d'électronique active dans le monde entier. Grâce au maintien d'un noyau d'électriciens, dont la majorité fait partie de l'entreprise depuis sa création, nous avons réussi à atteindre cet objectif.

La vérification des transactions sur un réseau blockchain et leur ajout au grand livre de la blockchain en échange d'un paiement sous forme de cryptomonnaie est connue sous le nom de minage de cryptomonnaie. Des ordinateurs puissants, appelés "mineurs", effectuent ce processus en résolvant des énigmes mathématiques difficiles afin de valider les transactions. En échange de leur travail de calcul, les mineurs reçoivent des bitcoins nouvellement créés, ce qui les encourage à prendre part au réseau.

Le minage de cryptomonnaie est une activité compétitive et coûteuse, car elle nécessite une grande puissance de traitement, de l'énergie et du matériel spécialisé. Pour alimenter les calculs mathématiques complexes nécessaires à la validation des transactions et à l'ajout de nouveaux blocs à la blockchain, le minage de cryptomonnaies consomme d'énormes quantités d'énergie.

Le mécanisme de consensus qui protège la stabilité et la sécurité du réseau bitcoin dépend de cette opération exigeante en ressources. Pour être compétitifs, les mineurs doivent chacun résoudre des énigmes cryptographiques difficiles, ce qui consomme une importante énergie de calcul. Le minage de cryptomonnaie nécessite beaucoup d'énergie, ce qui a soulevé des questions quant à son impact sur l'environnement et à l'augmentation des prix de l'énergie dans certaines régions. Il existe de nombreuses stratégies pour réduire la consommation d'énergie lors de l'extraction de cryptomonnaies :

Améliorer le matériel: utilisez du matériel qui consomme moins d'énergie, comme les mineurs ASIC, qui sont conçus spécifiquement pour le minage et nécessitent moins d'énergie que le matériel général.

Réduire la difficulté du minage: privilégiez des cryptomonnaies à faible difficulté de minage pour économiser de l'énergie, car elles demanderont moins de puissance de traitement.

Optimiser le pool minier: rejoignez un pool minier qui répartit efficacement le travail entre les mineurs, utilise des algorithmes efficaces et a peu de frais de gestion.

Gérer l'énergie: modifiez les paramètres de gestion de l'énergie de votre matériel pour économiser de l'énergie lorsque vous ne minez pas.

Utiliser un système de refroidissement: réduisez la température de votre matériel de minage à l'aide d'un système de refroidissement pour améliorer les performances et économiser de l'énergie.

Utiliser des sources d'énergie verte: réduisez votre empreinte carbone et vos factures d'énergie en optant pour des sources d'énergie durables comme l'énergie solaire ou éolienne.

Le "Dompre", conçu par Dombitt ( https://dombbit.com/ ) un mineur de cryptomonnaies à énergie solaire, est un nouveau produit sur le marché. Il fonctionne avec une quantité minimale de lumière solaire et d'énergie. Il fonctionne pendant 15 heures après la charge complète initiale à l'électricité et pendant 18 heures au soleil.

Le plus important MSI Afterburner a été utilisé dans sa production afin de consommer le moins d'énergie possible et de fonctionner avec toutes les versions de Windows.

