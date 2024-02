La nouvelle application eLearning de publication des soumissions de Veeva Vault accélère l'intégration des employés

Le programme de formation en ligne guide les utilisateurs de la planification réglementaire à la soumission

BARCELONE, Espagne, 12 février 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui Veeva Vault Submissions Publishing eLearning , une nouvelle application de gestion des informations réglementaires (RIM) qui forme les utilisateurs aux processus de publication clés pour un développement transparent de contenu conforme. Grâce à une formation à la demande basée sur les processus, les entreprises peuvent rapidement former leurs employés à l'utilisation de Veeva Vault Submissions Publishing tout en augmentant le délai de rentabilité.

Vault Submissions Publishing eLearning fournit aux employés les ressources nécessaires pour rester qualifiés et à jour avec les dernières fonctionnalités et techniques pour une publication continue efficace. L'application offrira une formation à la demande et à son rythme sur les processus et les meilleures pratiques et sera mise à jour trois fois par an, à chaque fois que de nouvelles fonctionnalités de Vault Submissions Publishing seront disponibles. Cela simplifie la formation des employés et élimine la nécessité de développer des programmes de formation personnalisés en personne, ce qui favorise l'efficacité et la conformité.

« Alors que de plus en plus d'entreprises font confiance à Veeva pour leurs processus réglementaires de bout en bout, nous proposons des moyens nouveaux et innovants pour accélérer le temps de retour sur investissement », déclare Marc Gabriel, vice-président de Veeva Vault RIM. « Veeva Vault Submissions Publishing eLearning aidera les clients à faire évoluer leurs opérations de publication pour suivre le rythme de la croissance et des changements du marché. »

Plus de 400 entreprises, dont 16 des 20 plus grandes sociétés biopharmaceutiques, utilisent la plateforme unifiée Veeva Vault RIM pour rationaliser la gestion des soumissions. En outre, plus de 65 organisations utilisent Vault Submission Publishing pour accélérer la transmission des dossiers aux autorités sanitaires mondiales. L'équipe réglementaire de Veeva continue à travailler en partenariat avec les clients pour simplifier les opérations et accélérer les processus.

Vault Submissions Publishing eLearning devrait être disponible en mars 2024. Pour en savoir plus, consultez Veeva R&D and Quality Summit, Europe . Les professionnels de l'industrie des sciences de la vie peuvent s'inscrire à l'événement en personne qui aura lieu les 4 et 5 juin à Madrid.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur Veeva Vault Submissions Publishing eLearning, consultez le site veeva.com/eu/VaultSubmissionsPublishingeLearning

Communiquez avec Veeva sur LinkedIn : linkedin.com/company/veeva-systems

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels Cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, allant des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. En tant que société d'intérêt public , Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 38 et 39), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

###

Contact :





Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]