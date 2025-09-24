LA NOUVELLE CAMPAGNE DE KATE SPADE NEW YORK, « SPARK SOMETHING BEAUTIFUL », FAIT REVENIR LE « DUO » EMBLÉMATIQUE DE LA GÉNÉRATION Z, ICE SPICE ET CHARLI D'AMELIO, ET ACCUEILLE LAUFEY

Dans le décor animé de New York, nous suivons notre protagoniste qui navigue seule... jusqu'à ce qu'elle s'approche d'un passage à niveau. Lorsque ses amis la rejoignent, leur union transforme la traversée en une célébration de la façon dont même un petit moment de connexion peut déclencher quelque chose de magnifique.

« Chez Kate Spade New York, nous pensons que les petits moments partagés ensemble sont ce qui illumine vraiment la vie », a déclaré Kaisy Mae O'Reilly, vice-présidente senior du marketing. « Comme le Duo Bag, les étoiles de notre campagne reflètent l'unicité et la polyvalence, mais c'est ensemble qu'elles brillent le plus. Au fond, cette campagne montre que le fait de se montrer les uns aux autres peut transformer les moments les plus simples en quelque chose d'extraordinaire ».

La campagne présente Laufey, dont l'esprit, le charme et le talent artistique trouvent un écho profond auprès du public de la génération Z, aux côtés des stars de la campagne Ice Spice et Charli D'Amelio, qui reviennent, et du mannequin Reign Judge. Bien qu'ayant des personnalités distinctes, le groupe reflète le pouvoir de la connexion (et la polyvalence du nouveau héros de Kate Spade New York, le Duo Bag). Chacun d'entre eux démontre sa capacité à transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire.

« Pour moi, la musique a toujours été synonyme de connexion, que ce soit avec le public lors d'un concert ou avec les personnes les plus proches de moi dans ma vie quotidienne », déclare Laufey. « Ce qui m'a attiré dans cette campagne de Kate Spade New York, c'est la façon dont elle capture la beauté de ces petits moments partagés. J'aime l'idée que l'amitié peut transformer quelque chose d'aussi simple que traverser la rue en quelque chose de magique - cela résonne vraiment avec la façon dont je vois le monde ».

« J'ai toujours admiré Kate Spade New York pour ses créations à la fois audacieuses, universelles et chics », déclare Ice Spice. « Participer à cette campagne m'a semblé naturel, car il s'agit des personnes qui apportent de la joie dans votre vie et vous font vous sentir bien. Pour moi, ce sont mes amis. Ce n'est pas un secret : derrière chaque femme qui réussit, il y a ses copines qui l'encouragent dans les discussions de groupe ».

« Je suis très heureuse de travailler à nouveau avec Kate Spade New York », déclare Charli D'Amelio. « Cette campagne célèbre la solidarité, et cela signifie beaucoup pour moi, car mes amis sont vraiment mon système de soutien en toutes circonstances. Dans les moments les plus chargés de ma carrière, ce sont eux qui me ramènent à moi-même et me rappellent ce qui est important. J'aime que Kate Spade New York mette en lumière le fait que la vie est meilleure lorsque nous sommes ensemble ».

Au cœur de la campagne d'automne se trouve le Duo Bag- un essentiel multitâche conçu pour des possibilités infinies. Avec quatre façons de le porter (à l'épaule, en bandoulière, en pochette ou à la ceinture), Duo est aussi polyvalent que les femmes qui le portent. La collection Automne/Vacances 2025 présente Duo dans des coloris accrocheurs - Lait de cajou, Noir, Léopard Multi, Thym séché, Tranche de citron vert, Gris cendré et Sauge brûlée - ainsi que dans des teintes prêtes pour les fêtes comme Milk Glass, Red Jam, Leopard Haircalf et Nightshade. Les prix s'échelonnent de 298 à 348 dollars, et de nouveaux modèles continueront d'être proposés tout au long de la saison dans les magasins et en ligne.

La collection automne 2025 sera disponible à partir du 23 septembre 2025 et de nouveaux modèles seront proposés tout au long de la saison dans les magasins Kate Spade New York et en ligne. La campagne sera lancée sur les chaînes de Kate Spade New York à partir du même jour et se poursuivra jusqu'en février 2026.

Crédits :

Directeur : Julien Vallée

Photographe : Daniel Arnold

Stratégie créative : Mandai Loop

Agence créative : Marcel

Maison de production : Wanda

Maison de post-production : Chimie

Musique : Amy McKnight - Rise Up Let's Go

Styliste : Leith Clark (Laufey & Reign Judge), Timothy Garcia (Ice Spice), Carlee Suzanne Barrow & Anabel Bentle (Charli D'Amelio)

Hair : Jenny Cho-Semple (Laufey), Araxi Lindsey (Reign Judge), Dionte Gray (Ice Spice), Laura Polko (Charli D'Amelio)

Maquillage : Dana Delaney (Laufey et Reign Judge), Karina Orozco (Ice Spice), Akina Shimizu (Charli D'Amelio)

Nails : Yoko (Laufey et Reign Judge), Brittney Boyce (Charli D'Amelio)

À propos de Kate Spade New York :

Depuis son lancement en 1993 avec une collection de six sacs à main essentiels, Kate Spade New York a toujours été synonyme de couleur, d'esprit, d'optimisme et de féminité. Aujourd'hui, c'est une marque mondiale de style de vie synonyme de joie, qui propose des collections saisonnières de sacs à main, de prêt-à-porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration d'intérieur et bien plus encore. Connue pour son riche héritage et l'ADN unique de sa marque, Kate Spade New York offre un point de vue distinctif et célèbre les communautés de femmes du monde entier qui mènent un style de vie parfaitement imparfait. Kate Spade New York fait partie de la maison de marques Tapestry.

