La nouvelle compagnie aérienne d'Arabie Saoudite signe son premier contrat de sponsoring sportif avec un grand club de football espagnol

Riyadh Air, la compagnie aérienne saoudienne de classe mondiale pilotée par le numérique, et l'Atlético de Madrid , le club de football espagnol et européen de premier plan, annoncent un partenariat historique

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Riyadh Air sera le sponsor principal et le partenaire aérien officiel

La compagnie aérienne continue de dévoiler des étapes importantes avant son premier vol en 2025

MADRID, 11 août 2023 /PRNewswire/ -- La nouvelle compagnie aérienne saoudienne de classe mondiale, Riyadh Air, et le grand club de football espagnol, l'Atlético de Madrid, ont signé aujourd'hui un partenariat pluriannuel qui fait de la compagnie aérienne le principal partenaire aérien officiel du club de football rouge et blanc. Ce partenariat marque une étape importante pour les deux parties et constitue le premier parrainage sportif signé par Riyadh Air depuis son lancement officiel le 12 mars 2023.

Tony Douglas, CEO of Riyadh Air, and Miguel Ángel Gil, CEO of Atlético de Madrid, display the new team kit.

Dans le cadre de cet événement historique, la compagnie aérienne saoudienne sera le sponsor principal et le partenaire aérien officiel du club dans le cadre d'un accord pluriannuel. Outre la présence du nom de Riyadh Air sur les tenues de l'équipe, ce partenariat stratégique réunira deux entités qui partagent une passion pour l'excellence et l'innovation et permettra à la compagnie aérienne et au club d'atteindre des millions de fans dans le monde entier.

La nouvelle compagnie aérienne, dont le siège se trouve à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie saoudite, a récemment surpris le monde entier en dévoilant l'une de ses livrées uniques lors du Salon du Bourget en juin 2023. La compagnie devrait commencer ses opérations en 2025 et relier la capitale du Royaume à plus de 100 destinations dans le monde d'ici 2030. En tant que transporteur à service complet et numériquement novateur, Riyadh Air sera à l'avant-garde des nouvelles technologies et des innovations tout en offrant à ses clients une hospitalité saoudienne authentique et chaleureuse.

« Nous sommes ravis d'accueillir Riyadh Air en tant que nouveau sponsor principal du club », a déclaré Miguel Ángel Gil, PDG de l'Atlético de Madrid. « Ce partenariat représente une formidable opportunité d'offrir de meilleures expériences à nos fans dans le monde entier et je suis convaincu que cette alliance avec Riyadh Air permettra à notre club d'atteindre de nouveaux sommets. »

« C'est une journée incroyablement excitante pour Riyadh Air, qui s'engage dans un partenariat à long terme avec l'Atlético de Madrid, l'un des plus grands clubs d'Europe, pour devenir son partenaire aérien principal et officiel », a indiqué Tony Douglas, PDG de Riyadh Air. « Nous pensons que ce partenariat est parfaitement adapté, car Riyadh Air et l'Atlético partagent un engagement envers l'excellence et une passion pour relier les gens et les cultures à travers le monde. Cette compagnie aérienne a créé une véritable onde de choc en lançant récemment notre superbe livrée et, grâce à ce partenariat, nous surprenons une fois de plus le monde entier alors que nous nous dirigeons vers notre vol inaugural en 2025. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos amis de l'Atlético de Madrid pour offrir des expériences innovantes et passionnantes aux fans de football et aux voyageurs. »

Ensemble, Riyadh Air et l'Atlético de Madrid redéfiniront l'avenir des partenariats sportifs, établissant une nouvelle norme de collaboration et d'innovation dans le monde du football.

À propos de Riyadh Air

Riyadh Air est une compagnie aérienne de classe mondiale détenue par le Fonds d'investissement public (PIF). Lancée en mars 2023, la compagnie sera une compagnie aérienne numérique à service complet qui adoptera les meilleures pratiques mondiales en matière de durabilité et de sécurité dans sa flotte d'avions de pointe. Riyadh Air équipera ses avions des fonctionnalités les plus avancées et à la pointe de la technologie avec des intérieurs et des expériences de cabine innovants et de première classe, y compris la prochaine génération de systèmes de divertissement numériques à bord et de solutions de connectivité. Riyadh Air reliera ses clients à plus de 100 destinations dans le monde d'ici 2030 en offrant une expérience exceptionnelle à ses clients, avec une hospitalité saoudienne authentique et chaleureuse au cœur de son activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : www.riyadhair.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183336/Riyadh_Air.jpg

SOURCE Riyadh Air