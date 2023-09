La nouvelle déclaration de Samarkand en faveur des droits des femmes et des petites exploitations agricoles est annoncée lors de la Conférence internationale sur la sécurité alimentaire en Ouzbékistan

Des accords d'une valeur de 1,88 milliard de dollars américains ont été signés lors du Forum sur l'investissement agroalimentaire

SAMARKAND, Ouzbékistan, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Un nouvel accord définissant les principales priorités de la coopération internationale en matière de sécurité alimentaire a été annoncé lors de la Conférence internationale sur la sécurité alimentaire (jeudi 7 et vendredi 8 septembre).

Le gouvernement de l'Ouzbékistan a accueilli la conférence, avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Initiée par le président Shavkat Mirziyoyev, la conférence s'est déroulée au complexe Silk Road Samarkand. Elle a réuni des ministres et des diplomates de plus de 30 pays, ainsi que des représentants d'organisations internationales et d'institutions financières.

Les participants ont reconnu que le changement climatique, l'épuisement des ressources en eau et la dégradation des sols constituaient les principaux défis en matière de sécurité alimentaire.

La déclaration de Samarkand fixe les objectifs suivants aux pays participants :

Développer l'agriculture dans le respect de l'environnement et de la biodiversité, tout en utilisant au mieux les ressources en eau ;

Encourager la promotion d'habitudes alimentaires saines auprès du public, en particulier des enfants et des adolescents, par la mise en œuvre d'initiatives nutritionnelles globales dans les écoles ;

Élargir les droits et les possibilités des femmes dans les zones rurales, afin d'accroître leur participation aux systèmes agroalimentaires ;

Soutenir les petites exploitations et les exploitations familiales au niveau de l'État, en améliorant leur accès au soutien financier et leur capacité à produire et à utiliser les ressources naturelles.

Cette conférence « est une occasion importante d'examiner l'état de la sécurité alimentaire mondiale dans le contexte de la transformation des systèmes agroalimentaires, sur la voie de la réalisation de l'Agenda 2030 et des ODD (Objectifs de développement durable) », a déclaré le Dr Qu Dongyu, directeur général de la FAO, dans son allocution d'ouverture de la conférence.

Une partie de la solution, a déclaré M. Qu, consiste à « améliorer la production et, en même temps, à offrir un approvisionnement durable par le biais du commerce international et d'une logistique fluide, de la disponibilité et de l'accessibilité des denrées alimentaires et de leur prix abordable. »

Aziz Voitov, ministre de l'agriculture de l'Ouzbékistan, a déclaré :

« Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de soutenir nos agriculteurs et nos entreprises agroalimentaires. Le gouvernement est en train de restructurer le réseau agroalimentaire de l'Ouzbékistan et nous prévoyons d'attirer les meilleurs scientifiques du monde pour renforcer le potentiel de notre secteur agricole et fournir des aliments de qualité à la population. La nécessité d'apporter de nouvelles solutions et innovations dans le monde entier a été discutée lors de la conférence et a constitué la base de la déclaration de Samarkand. »

Charlotte Adriaen, ambassadrice de l'Union européenne auprès de la République d'Ouzbékistan, a déclaré :

« Cette conférence a pour but d'unir nos forces pour garantir l'accès à une alimentation saine et nutritive. L'UE collabore avec le ministère de l'agriculture dans le cadre de projets relatifs à l'eau et à l'irrigation, afin que les habitants de l'Ouzbékistan aient accès à des aliments sains et de bonne qualité à des prix abordables. »

Des accords d'une valeur de 1,88 milliard de dollars ont été signés lors d'un Forum sur l'investissement agroalimentaire qui s'est tenu le 8 septembre, en marge de la conférence principale.

Les accords portent notamment sur les points suivants :

Investissements directs : 24 projets d'une valeur de 857,3 millions de dollars ;

Subventions et fonds des institutions financières internationales : 14 projets, pour un montant total de 707,5 millions de dollars ;

Accords commerciaux d'une valeur de 319,2 millions de dollars américains.

Plus de 100 entreprises de 26 pays y ont participé.

Des tables rondes réunissant 150 scientifiques étrangers provenant de 26 pays et 200 scientifiques d'Ouzbékistan ont également eu lieu pendant la conférence. Les scientifiques ont envisagé les possibilités de travailler ensemble sur de futurs projets de recherche. Pour plus d'informations sur la conférence, consultez le site https://icfs.agro.uz/.

Le communiqué de presse de la FAO concernant la conférence est disponible à l'adresse suivante : https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-international-conference-food-security-uzbekistan-2023/en.

SOURCE Ministry of Agriculture, Republic of Uzbekistan