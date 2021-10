La nouvelle installation artistique immersive de Kenzo Digital s'installe dans le ciel de New York au SUMMIT One Vanderbilt

« La ville de New York est ma maison, ma source d'inspiration constante, elle m'a façonné et m'a tant donné », a déclaré Kenzo Digital. « Avec Air , je veux créer un espace qui partage le sentiment enivrant d'aspiration et d'inspiration que New York me donne avec tous ceux qui le visitent - un phare de possibilités qui rend hommage à tout ce que New York est, peut être, sera. »

Air est une expérience artistique qui commence dès l'entrée du SUMMIT One Vanderbilt, adjacent au terminal de Grand Central, et se prolonge par une montée en ascenseur de 304,8 mètres jusqu'au 91e étage, avec des miroirs et de la lumière. Une fois au sommet du bâtiment, Air offre aux visiteurs une immersion sur plusieurs étages et dans plusieurs espaces qui remet en question leurs notions de la réalité physique, de la ville qui les entoure et de leur sens du moi.

Air est une histoire de réflexion au sens propre et au sens figuré. Grâce à l'utilisation de miroirs en verre sur chaque surface structurelle, Air semble illimité, sans forme fixe, et offre une expérience attrayante et singulière pour chaque visiteur à chaque instant. Tout étant reflété, chaque pas réorganise ce que les visiteurs voient avec une complexité et une échelle incroyables, comme si cela défiait la physique. Air défamiliarise le monde, et le processus de recherche d'un nouvel équilibre suscite un sentiment de curiosité élémentaire.

Air est une immersion dans la nature au cœur de Manhattan, comparée à un Central Park dans le ciel. Avec son point de vue unique, Air attire l'environnement extérieur dans l'espace et le magnifie à l'infini. Qu'il s'agisse du lever ou du coucher du soleil, d'un ciel bleu ou nuageux, de la pluie ou de la neige, dans Air, chaque modèle météorologique évoque un monde révélateur qui offre des possibilités d'exploration infinies.

Outre sa remarquable matérialité, Air est une entité vivante, qui respire, exprimée par l'utilisation multisensorielle du son, de l'éclairage, de la conception de la production et du moteur de jeu. C'est une histoire qui évolue avec chaque espace successif, immergeant les visiteurs de plus en plus profondément dans l'expérience jusqu'à ce qu'ils en fassent finalement partie. Bien que Air soit profondément personnel, l'expérience révèle une conscience partagée, invitant les visiteurs de tout âge à se délecter de l'émerveillement collectif.

Une fois le soleil couché, la magie d'Air prend une nouvelle forme lorsque l'espace est transformé par une histoire de lumière et de son unique, le transformant en un phare d'énergie, visible par toute la ville de New York.

« Air est une autre dimension, où l'on découvre que le temps se réarrange de manière aussi fluide que la vue », a déclaré Kenzo Digital. « Par ses juxtapositions illimitées de formes, Air vous oblige à vivre l'instant présent : calme, conscient, libre. »

Kenzo a été chargé de concevoir l'installation par SUMMIT One Vanderbilt. Air représente un bond en avant audacieux et innovant dans la narration de l'espace physique et le potentiel remarquable à l'intersection de l'art et de l'immobilier à grande échelle. Air est le joyau de la couronne de SUMMIT One Vanderbilt : ses illusions uniques sont visibles de la rue dans toute la ville.

Air ouvre au public le 21 octobre. Air peut être vu et expérimenté exclusivement au Summit One Vanderbilt. Les billets sont en vente dès maintenant sur le site : https://summitov.com/tickets/

Kenzo est un artiste qui crée des mondes alternatifs émotionnellement puissants et hallucinants dans des espaces physiques et virtuels. Il juxtapose des éléments de l'art, du cinéma, du théâtre et de l'architecture pour produire des œuvres révolutionnaires qui bouleversent votre expérience sensorielle au service de l'histoire. Son objectif n'est pas seulement de divertir ou d'enthousiasmer, mais de susciter un engagement qui crée des souvenirs durables.

