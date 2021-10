Nová dynamická umělecká instalace nabízející intenzivní zážitek, jejímž autorem je Kenzo Digital, obohatí newyorské panorama v prostorách SUMMIT One Vanderbilt

„New York je mým domovem a věčným zdrojem inspirace; formoval mě a spoustu mě toho naučil," říká Kenzo Digital. „Pomocí instalace Air chci vytvořit prostor, kde bude možné sdílet ten opojný pocit touhy a inspirace, který mi New York dává, s každým návštěvníkem. Bude to maják nabízející spoustu možností, a vzdávající hold všemu, čím New York je, čím může být a čím se stane."

Air je průchozí umělecká instalace, která začíná vstupem do prostor SUMMIT One Vanderbilt vedle nádraží Grand Central Terminal a pokračuje zrcadlovým, osvětleným výtahem do 91. patra. Jakmile Air dovede návštěvníky na vrcholu budovy, mohou se ponořit do různých podlaží a prostorů, které naruší jejich vnímání reality, města, které je obklopuje, i sebe sama.

Air je příběhem doslovné i metaforické reflexe. Díky skleněným zrcadlům na všech strukturálních plochách to vypadá, že Air nemá hranice ani pevný tvar, a nabízí každému návštěvníkovi jedinečný okouzlující zážitek v kterémkoli okamžiku. Vše, co návštěvníci vidí, včetně měřítka, se zrcadlí a s každým krokem se neuvěřitelně složitě mění, jako by se to vzpíralo fyzice. V instalaci Air je svět nevyzpytatelný a proces hledání nové rovnováhy návštěvníkům dává pocit živelné zvědavosti.

Air přestavuje kus přírody v srdci Manhattanu, který bývá přirovnáván k Central Parku v oblacích. Díky své jedinečné perspektivě přenáší Air vnější prostředí dovnitř a pak ho nekonečně zvětšuje. Jakýkoliv meteorologický jev, ať už východ nebo západ slunce, modrá nebo zamračená obloha, déšť nebo sníh, vykouzlí uvnitř instalace Air zcela nový svět, který návštěvníkům dává nekonečné možnosti, co objevovat.

Kromě pozoruhodné materiální stránky je Air také živoucí, dýchající entitou, která se vyjadřuje zapojením všech smyslů díky využití zvuku, osvětlení, produkčního designu i herního enginu. Je to příběh, který se vyvíjí s každým dalším prostorem a vede návštěvníky hlouběji a hlouběji, až se nakonec stanou jeho součástí. Ačkoli je Air hluboce osobní, umožňuje návštěvníkům jakéhokoliv věku prožít sdílenou zkušenost a zve je, aby si vychutnali radost ze společného úžasu.

Když zapadne slunce, získá kouzlo instalace Air novou podobu. Prostor se promění díky jedinečnému příběhu světla a zvuku v maják energie viditelný v celém New Yorku.

„Air je jiná dimenze, kde zjistíte, že čas se mění stejně nevyzpytatelně jako výhled," říká Kenzo Digital. „Air vás svými nekonečnými kontrastními podobami nutí žít v přítomném okamžiku: klidně, vědomě a svobodně."

Kenzo byl pověřen návrhem instalace společností SUMMIT One Vanderbilt. Air představuje odvážný, inovativní skok vpřed v oblasti vyprávění příběhů ve fyzickém prostoru a odhaluje mimořádný potenciál velkých instalací na pomezí umění a nemovitostí. Air je opravdovým klenotem mrakodrapu SUMMIT One Vanderbilt - jeho jedinečné iluze lze pozorovat z ulic po celém městě.

Air se veřejnosti otevře 21. října. Instalaci Air si můžete prohlédnout a zažít na vlastní kůži pouze v prostorách Summit One Vanderbilt. Vstupenky jsou v prodeji na https://summitov.com/tickets/

Kdo je Kenzo Digital

Kenzo je umělec, který vytváří ohromující, emocemi nabité alternativní světy ve fyzickém i virtuálním prostoru. Spojuje prvky výtvarného umění, filmu, divadla a architektury a vytváří průkopnická díla, pomocí nichž mění vaše vnímání reality, aby mohl vyprávět příběh. Jeho cílem není jen pobavit nebo nadchnout, ale také zaujmout, aby vytvořil trvalé a smysluplné vzpomínky.

