La nouvelle marque TLG de TAILG fait une entrée remarquée lors du salon EICMA à Milan, en Italie

TLG présente son premier magasin phare en Suisse, et son premier en Europe

MILAN, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 8 novembre, TAILG a présenté sa nouvelle marque lors du salon EICMA, la principale exposition de motos en Italie. L'entreprise a présenté TLG à un public mondial et a parallèlement conclu une entente pour ouvrir son premier magasin phare européen en Suisse.

La nouvelle marque TLG de TAILG connaît des débuts spectaculaires

TLG, qui s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise en recherche et développement dans le secteur des véhicules électriques à deux et à trois roues, a été créé pour répondre aux exigences des déplacements urbains au moyen de vélos et de scooters électriques. Incarnant la philosophie Try Love Go, la marque se consacre à façonner un mode de vie urbain personnalisé et intelligent.

Les quatre fondateurs de TAILG sont montés sur scène pour dévoiler la nouvelle marque lors de l'événement de lancement.

Sun Muchai, vice-président principal de TAILG, a souligné que TLG, soutenu par la vaste expertise technologique et l'infrastructure de fabrication intelligente de TAILG dans le secteur des véhicules électriques, incarne l'engagement inébranlable du groupe envers les marchés mondiaux.

TAILG s'est toujours consacrée à l'exploration de concepts écologiques, à faibles émissions de carbone et écoresponsables, en mettant l'accent sur l'expérience des usagers du transport électrique à deux roues dans le monde entier. En tant que partenaire de la mobilité électrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), TAILG a collaboré avec le PNUE pour promouvoir les principes de la mobilité à faible émission de carbone et les solutions de mobilité électrique à travers le monde pendant de nombreuses années.

« TAILG s'engage à offrir aux utilisateurs des solutions intelligentes de déplacement sur de courtes distances qui incarnent la simplicité, l'élégance, l'intelligence et la flexibilité. Nous aspirons également à offrir une expérience de marque et de produits à la fine pointe de la technologie, résiliente et durable tout en mettant l'accent sur la culture et l'engagement communautaires. Nous espérons que les consommateurs en tomberont amoureux dès leur première utilisation », a ajouté Sun Muchai.

Plusieurs nouveaux produits sont présentés en primeur mondiale

TAILG est un concepteur de tendances mondiales pour les véhicules à deux roues, et sa décision de lancer la nouvelle marque TLG lors du salon EICMA revêt une grande importance. Le marché mondial des véhicules à deux roues a connu une croissance rapide au cours des dernières années, surtout en Europe, où la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas montrent l'exemple.

Dans le but d'offrir aux consommateurs européens des solutions de déplacement sur de courtes distances de qualité supérieure, respectueuses de l'environnement et à faibles émissions de carbone, TLG s'est positionné stratégiquement au sein des marchés de pointe et est déterminé à offrir des produits personnalisés reposant sur les caractéristiques régionales et locales, les habitudes des utilisateurs et les segments de marché, en mettant l'accent sur les vélos et scooters électriques.

Plusieurs nouveaux produits ont été dévoilés lors de l'événement de lancement, dont le GTS, le CTS et le TL6.

Parallèlement, TAILG a signé officiellement un accord de coopération stratégique avec son partenaire commercial concernant le premier magasin phare européen de TLG. Une première en Europe, le site de 400 m2 ouvrira bientôt ses portes en Suisse. Les consommateurs locaux pourront y découvrir rapidement les nouveaux produits de TLG après leur lancement.

A l'occasion du salon EICMA 2023, TAILG a également dévoilé plusieurs nouveaux produits TAILG, dont les modèles S1, S2 et ETS, qui conviennent aux citadins, ainsi que les TY3 et TY3 PRO, deux modèles de course hors route conçus expressément pour les jeunes amateurs. Ces lancements offrent aux consommateurs une vaste gamme d'options de produits.

À propos de TAILG

TAILG est un groupe technologique mondial fondé en 2004 à Shenzhen, en Chine, qui intègre la recherche et le développement, la production, les ventes, le partage, la recharge et l'échange de véhicules électriques, ainsi que d'autres services de la chaîne industrielle. S'appuyant sur un centre de recherche et développement de haut niveau, TAILG détient plus de 1 000 brevets nationaux et exploite 9 bases de production en Chine, et sa capacité de production annuelle est de plus de 12 millions de véhicules. L'entreprise compte également plus de 30 000 magasins offrant une expérience de produits terminaux et exporte ses produits dans plus de 90 pays et régions du monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.tailg.com/