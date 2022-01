La nouvelle plateforme VOGHION tente de saisir de nouvelles opportunités dans le secteur européen du commerce électronique

L'application de commerce électronique B2C VOGHION récemment créée saisit actuellement de nouvelles opportunités en Europe. Le nom de cette marque fondée à Londres en 2021 est une combinaison de « Vogue » et de « Fashion ». Son fondateur et PDG Star Yang est un entrepreneur en série dans le secteur du commerce électronique et son équipe de direction est constituée de personnes ayant travaillé au sein d'entreprises de commerce électronique de premier plan avec plus de 10 ans d'expérience dans ce secteur. Selon M. Star, « VOGHION se consacre à proposer des produits de haute qualité et une expérience d'achat parfaite aux consommateurs du monde entier. Notre objectif est de devenir la plateforme de commerce électronique la plus centrée sur le consommateur au monde, grâce à des centres d'opérations et des équipes de service à la clientèle locaux. »

Actuellement, VOGHION effectue des expéditions dans plus de 150 pays et territoires dans le monde entier, et des milliers de fournisseurs vendant des millions d'UGS en ligne y adhèrent. Les articles proposés vont de la mode vestimentaire au style de vie et son catalogue se concentre principalement sur les vêtements pour femmes. Cependant, VOGHION propose également des vêtements pour hommes, des vêtements pour enfants, des sacs et des accessoires, des chaussures, des produits de santé et de beauté, des produits électroniques, des produits pour la maison, des articles pour maisons intelligentes et autres. Cette application a atteint 200 000 utilisateurs mensuels et une augmentation à hauteur de 10 000 membres quotidiens.

Une expérience de distribution mondiale efficace et sûre, une expérience de paiement entièrement sécurisée et pratique, une protection stricte de la vie privée des consommateurs, des promotions quotidiennes diversifiées et des remises exclusives, ainsi que des services après-vente complets constituent entre autres la proposition de valeur fondamentale de VOGHION.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1717971/01.jpg

SOURCE Voghion