Neue Plattform VOGHION versucht, neue Chancen im europäischen E-Commerce zu nutzen

LONDON, 31. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2021 hatte die Corona-Pandemie weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die E-Commerce-Trends in der ganzen Welt, und die Verbraucher wandten sich schneller als je zuvor der Digitalisierung zu. Der weltweite E-Commerce-Markt wird im Jahr 2021 voraussichtlich 4,89 Billionen USD erreichen. In ganz Europa nimmt die Nutzung des elektronischen Handels zu, da die Zahl und der Anteil der E-Shopper jedes Jahr steigt. Bislang hat fast die Hälfte (47 %) aller führenden Webshops in der EU eine mobile App. Man schätzt, dass diese Zahl in den nächsten Jahren noch steigen wird, was zeigt, dass der grenzenlose E-Commerce für Online-Händler zu einer profitablen Option wird.