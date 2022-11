La nouvelle Poppulo transforme les communications et les expériences sur le lieu de travail

Four Winds Interactive, Poppulo et SmartSpace fusionnent sous le nom de marque Poppulo pour offrir une solution de communication globale adaptée au milieu du travail contemporain qui a radicalement changé

DENVER et CORK, Irlande et LUTON, Angleterre, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À la suite de la fusion en 2021 de Four Winds Interactive (FWI), le leader du marché de l'affichage numérique, de SmartSpace, l'innovateur en gestion du lieu de travail, et de Poppulo, le leader de la communication avec les employés, les trois entreprises se sont combinées sous le nom de Poppulo avec une marque, une vision et une gamme de produits unifiées.

La nouvelle organisation Poppulo offrira à ses clients une plateforme appelée Poppulo Harmony , qui combinera le meilleur de la technologie de FWI, SmartSpace et Poppulo en une solution complète de communication et d'expérience sur le lieu de travail. Poppulo Harmony permettra des communications efficaces avec les employés, les clients et les expériences sur le lieu de travail, conçues pour aider les organisations à mobiliser plus efficacement les employés et les clients clés.

Dans un récent sondage effectué par Poppulo auprès de dirigeants américains et européens et de cadres supérieurs d'entreprises comptant plus de 5 000 employés, les dirigeants ont reconnu le lien entre l'expérience des employés et l'expérience client ; la majorité (58 %) a convenu qu'offrir une excellente expérience aux employés se traduisait par une excellente expérience pour les clients. En plus de notre capacité de communication omnicanal avec les employés, Poppulo Harmony permettra également des expériences de communication ciblées avec les clients.

« Le nom Poppulo vient du mot latin « populus », a expliqué David Levin, le PDG de la nouvelle Poppulo. « Connecter les gens est au cœur de tout ce que nous faisons en tant qu'organisation. Aujourd'hui, nous avons présenté aux clients la plateforme Poppulo Harmony, qui combine les plus grandes forces des produits qui en ont fait des leaders de la communication dans leurs espaces respectifs. Les entreprises prospères savent dans quelle mesure l'expérience employé définit l'expérience client et les résultats financiers, et la communication est essentielle aux deux. »

En raison du travail hybride, les employés ont besoin d'une circulation accrue de l'information, plus spécifique à leur rôle et à leur lieu de travail que jamais auparavant. Le sondage de Poppulo a révélé que 67 % des dirigeants croyaient qu'une mauvaise communication interne nuisait au succès des initiatives de l'entreprise, 81 % d'entre eux estimant que cela coûtait entre 5 et 50 millions de dollars américains par an à leur entreprise. La plateforme Poppulo Harmony répondra au besoin des organisations d'établir des liens plus solides avec les employés et les clients grâce à des communications attrayantes et des espaces optimisés.

L'un des premiers utilisateurs de la plateforme, Jared Curtis, directeur des communications pour Maximus , a souligné : « Avec des employés très dispersés travaillant à distance, sur place ou de manière hybride, nous avons consulté Poppulo pour résoudre ce problème et offrir des expériences de communication à l'échelle. Son approche omnicanal a permis de faire évoluer la façon dont nous communiquons, nous engageons et nous connectons avec tous les employés dans tous les environnements de travail et toutes les configurations. Cette technologie a renforcé nos communications et a contribué à créer un alignement plus fort entre l'entreprise et notre personnel. »

À propos de Poppulo :

Poppulo est la première société de logiciels de communication et d'expérience en milieu professionnel. La plateforme Poppulo Harmony aide les entreprises à atteindre de nouveaux objectifs en reliant sans effort leurs employés, leurs clients et leurs lieux de travail grâce à des communications omnicanales avec les employés, à l'affichage numérique et à la gestion des lieux de travail. La base de plus de 6 000 clients de Poppulo est représentative des entreprises les plus prospères au monde, dont 47 des 100 premières entreprises du classement Fortune. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.poppulo.com. Suivez Poppulo sur LinkedIn et Twitter .

Méthodologie de recherche :

La recherche est basée sur les résultats d'enquêtes menées aux États-Unis et en Europe. Au nom de Poppulo, Censuswide a mené un sondage auprès de 500 dirigeants d'entreprise dans un éventail d'industries comptant 5 000 employés ou plus en septembre de cette année.

Contact pour les médias :

Brittany Frey

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1940772/Poppulo_Black___Color__1_Logo.jpg

SOURCE Poppulo