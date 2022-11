Nová spoločnosť Poppulo mení komunikáciu a skúsenosti na pracovisku

Spoločnosti Four Winds Interactive, Poppulo a SmartSpace sa spájajú pod značkou Poppulo, aby poskytli komplexné komunikačné riešenie pre dnešné radikálne zmenené pracovisko.

DENVER a CORK, Írsko a LUTON, Anglicko, 9. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Po zlúčení lídra na trhu digitálnych informačných riešení, spoločnosti Four Winds Interactive (FWI), inovátora v oblasti správy pracovísk, spoločnosti SmartSpace, a lídra v oblasti komunikácie so zamestnancami, spoločnosti Poppulo, v roku 2021 sa tieto tri spoločnosti spojili pod názvom Poppulo, pričom ťažia z podpory spoločnej značky, vízie a súboru produktov.

Nová organizácia Poppulo bude svojim zákazníkom ponúkať platformu s názvom Poppulo Harmony, ktorá spája to najlepšie z technológií FWI, SmartSpace a Poppulo do komplexného riešenia pre komunikáciu a pracovné prostredie. Poppulo Harmony umožňuje výkonnú komunikáciu so zamestnancami, komunikáciu so zákazníkmi a skúsenosti na pracovisku, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli organizáciám efektívnejšie zapojiť kľúčové skupiny zamestnancov a zákazníkov.

V nedávnom prieskume spoločnosti Poppulo medzi americkými a európskymi vedúcimi pracovníkmi a senior manažérmi v podnikoch s viac ako 5 000 zamestnancami si vedúci pracovníci uvedomili prepojenie medzi skúsenosťami zamestnancov a skúsenosťami zákazníkov, keďže väčšina (58 %) súhlasí s tým, že poskytovanie vynikajúcich skúseností zamestnancom znamená, že zamestnanci poskytujú vynikajúce skúsenosti zákazníkom. Okrem možností viackanálovej komunikácie so zamestnancami umožňuje Poppulo Harmony aj cielenú komunikáciu so zákazníkmi.

„Názov Poppulo pochádza z latinského slova populus, ktoré označuje ľudí," povedal David Levin, generálny riaditeľ novej spoločnosti Poppulo. „Spájanie ľudí je základom všetkého, čo ako organizácia robíme. Dnes sme zákazníkom predstavili platformu Poppulo Harmony, ktorá spája najväčšie prednosti produktov, vďaka ktorým sa stali komunikačnými lídrami vo svojich vlastných priestoroch. Úspešné spoločnosti vedia, do akej miery skúsenosti zamestnancov určujú skúsenosti zákazníkov a finančné výsledky – a že komunikácia je kľúčom k obom."

V dôsledku hybridnej práce zamestnanci vyžadujú zvýšený tok informácií s väčšou špecifickosťou pre ich úlohu a miesto ako kedykoľvek predtým. Z prieskumu spoločnosti Poppulo vyplynulo, že 67 % vedúcich pracovníkov je presvedčených, že nedostatočná interná komunikácia ovplyvňuje úspešnosť firemných iniciatív, pričom 81 % z nich odhaduje, že ich podnik to stojí od 5 do 50 miliónov USD ročne. Platforma Poppulo Harmony reaguje na potrebu organizácií budovať silnejšie prepojenia so zamestnancami a zákazníkmi prostredníctvom pútavej komunikácie a optimalizovaných priestorov.

Jeden z prvých používateľov platformy, Jared Curtis, riaditeľ pre komunikáciu v spoločnosti Maximus, zdôrazňuje: „Vzhľadom na to, že zamestnanci pracujú na diaľku, na pracovisku a hybridne, radili sme so spoločnosťou Poppulo, aby sme vyriešili tieto vplyvy a poskytli rozsiahle komunikačné skúsenosti. Ich multikanálový prístup podporil vývoj spôsobu komunikácie, zapojenia a prepojenia so všetkými zamestnancami v rôznych pracovných prostrediach a geografických oblastiach. Táto technológia posilnila našu komunikáciu a pomohla vytvoriť silnejší súlad medzi podnikom a našimi ľuďmi."

Poppulo je popredná softvérová spoločnosť v oblasti komunikácie a pracovného prostredia. Platforma Poppulo Harmony pomáha podnikovým organizáciám dosiahnuť viac vďaka jednoduchému prepojeniu zamestnancov, zákazníkov a pracovísk prostredníctvom multikanálovej komunikácie so zamestnancami, digitálnych informačných riešení a správy pracovísk. Viac ako 6 000 zákazníkov spoločnosti Poppulo zastupuje najúspešnejšie spoločnosti na svete vrátane 47 spoločností z rebríčka Fortune 100. Viac informácií nájdete na lokalite www.poppulo.com. Sledujte Poppulo v sieťach LinkedIn a Twitter.

Výskum založený na výsledkoch prieskumu v USA a Európe. V septembri tohto roku spoločnosť Censuswide v mene spoločnosti Poppulo uskutočnila prieskum medzi 500 vedúcimi pracovníkmi podnikov v rôznych odvetviach s 5 000 a viac zamestnancami.

