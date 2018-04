La nouvelle publication de l'IMC met l'accent sur la législation et les politiques publiques relatives à l'Internet des objets

« Nos membres passent de plus en plus de temps à Washington et à Bruxelles pour s'entretenir avec les décideurs politiques et il est important que l'IMC commence à jouer un rôle politique », a déclaré Syed Hosain, président de l'IMC et directeur informatique d'Aeris, qui siégera au comité éditorial de la revue. « Nous espérons que la revue nous permettra de toucher un certain nombre de décideurs politiques et d'experts du secteur. Nous sommes actuellement en phase active de recrutement de contributeurs et, jusqu'à présent, nombreux sont ceux qui ont manifesté leur intérêt. »

Des professionnels de haut niveau en matière de politiques publiques venant de chez Intel, Verizon, Vodafone et d'autres entreprises intéressées comptent parmi les autres membres du comité éditorial inaugural de l'International Journal of IoT Law & Public Policy. La publication devrait être lancée le 18 avril, avec un accès payant disponible au prix de 95 USD par ans, les employés gouvernementaux qualifiés recevant un accès gratuit. (L'inscription pour l'accès est disponible à l'adresse http://www.iotm2mcouncil.org/IJILPP et les questions concernant les contributions d'articles et le comité éditorial sont reçues par courrier électronique à l'adresse editorial@iotm2mcouncil.org .)

« Bien entendu, il existe un grand nombre de revues juridiques qui traitent de sujets pertinents pour l'IdO, mais ce dont a besoin l'industrie, c'est d'un référentiel d'informations mondial dédié à cette thématique. Nous considérons que l'International Journal of IoT Law & Public Policy remplira ce rôle essentiel », a déclaré Hosain.

À propos de l'IoT M2M Council

Située à Londres, l'IMC est l'association professionnelle la plus importante dédiée au secteur international de l'IdO/M2M, avec plus de 25 000 utilisateurs d'entreprises et fabricants d'origine qui achètent des solutions en tant que membres. Les sociétés membres du comité incluent 1NCE, Aeris, Arrow, Avnet, BICS, Digi International, HPE, Intel, KORE, Laird Corp., Micro-Ant, MultiTech, ORBCOMM, PTC, Re-Teck, Semtech, SIGFOX, Tata Communications, Teleena, Telit, u-blox, Verizon, et Vodafone. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.iotm2mcouncil.org.

