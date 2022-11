La nouvelle société de production espagnole, PsychoDeLuX Media, S'ASSOCIE À DES PRODUCTEURS HOLLYWOODIENS CHEVRONNÉS alors qu'ils s'établissent dans l'émergente industrie espagnole du cinéma et de la télévision

L'expérience collective du groupe a généré des milliards de dollars de revenus dans le monde entier.

LOS ANGELES, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La société espagnole PsychoDeLuX Media s'est associée à l'entreprise A Bigger Boat de Peter Block et Cory Neal, ainsi qu'à l'ancien président des activités télévisuelles nationales de MGM, John Bryan.

PsychoDeLuX Media crée et produit actuellement du nouveau contenu destiné au cinéma et à la télévision. John Bryan représentera les ventes intérieures pour cette nouvelle union. La nouvelle entreprise développe actuellement un ensemble passionnant de projets, parmi lesquels des longs métrages et une série télévisée de comédie noire. Ces projets devraient entrer en phase de production au début de 2023.

« Je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec de grands amis et collègues en Espagne. L'établissement d'un partenariat avec John Bryan, ainsi qu'avec Peter et Cory de A Bigger Boat, jouera un rôle clé dans nos activités, déclare John Schneider, directeur de la production de PsychoDeLuX, lui-même un producteur hollywoodien chevronné. Compte tenu de la popularité croissante de l'industrie et du soutien grandissant du gouvernement espagnol, je crois que c'est une occasion incroyable de construire une industrie cinématographique et télévisuelle florissante qui fera l'envie du monde entier. »

En mars 2021, l'Espagne a annoncé un plan d'investissement public de 1,6 milliard d'euros (1,56 milliard de dollars américains). Celui-ci durera jusqu'en 2025 et a pour objectif de stimuler la production cinématographique et télévisuelle dans le pays, tout en consolidant la position de l'Espagne en tant que leader de la production et en tant que lieu attrayant pour les investissements, les talents et les tournages internationaux. « Cela fait maintenant cinq ans que j'habite en Espagne, et au cours de cette période, j'ai été témoin de l'évolution de son industrie du cinéma et de la télévision. Cette industrie, incroyablement diversifiée et jolie, deviendra rapidement une plaque tournante de la production », affirme Joe Q. Bretz, associé directeur chez PsychoDeLuX Media.

PsychoDeLuX Media est une équipe diversifiée qui se concentre sur la conception et la production de longs métrages, d'œuvres télévisuelles et de contenu multimédia, y compris le contenu destiné aux marchés émergents de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. En combinant l'expérience collective de ses membres et en allouant des budgets raisonnables à la production de longs métrages et de contenu télévisuels destinés au cinéma et aux plateformes de streaming, la société est prête à saisir les possibilités de l'industrie changeante du divertissement en Espagne, en Europe et dans le monde.

A Bigger Boat est une société de production et de conseil basée à Los Angeles et dirigée par son fondateur Peter Block, ancien président des acquisitions et des coproductions de Lions Gate, et son associé Cory Neal. Le dernier film sorti par la société, « Summering », a été présenté en avant-première au Festival du film de Sundance 2022 et a été distribué à l'international par Sony Pictures Worldwide. Actuellement, la société a entamé la phase de post-production d'un long métrage d'Universal Pictures International et de Sony Pictures Worldwide.

John Bryan a fondé le John Bryan Studio et répond aux besoins des plateformes de diffusion traditionnelles et numériques afin de maximiser leur croissance ainsi que leur capacité d'attraction et de rétention de l'auditoire. Fort d'une feuille de route exceptionnelle au sein de l'industrie du divertissement, et ayant travaillé sur des séries souscrites telles que « The Dukes of Hazzard » (Shérif, fais-moi peur), M. Bryan est un dirigeant pionnier dans le domaine des réseaux multidiffusion numériques, qui garde un œil attentif sur les occasions d'étendre le contenu mondialement sur de nombreuses plateformes.

SOURCE PsychoDeLuX Media