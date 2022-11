PsychoDeLuX Media avanza para asociarse con experimentados productores de HOLLYWOOD

- PsychoDeLuX Media, nueva entidad de producción española, avanza y se asocia con experimentados productores de HOLLYWOOD de cara a establecerse dentro de la emergente industria española del cine y la televisión

La experiencia combinada del grupo ha generado miles de millones de dólares en ingresos en todo el mundo

LOS ÁNGELES, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- PsychoDeLuX Media, compañía con sede en España, junto con A Bigger Boat, de Peter Block y Cory Neal, se han unido al ex presidente de televisión nacional de MGM, John Bryan.

PsychoDeLuX Media está desarrollando y produciendo nuevos contenidos para cine y televisión. John Bryan representará las ventas nacionales de la unión recién creada. Su nueva empresa dispone de una destacada lista de largometrajes, además de contar con una serie de televisión de comedia oscura en las obras. Está previsto que la producción comience a principios del año 2023.

"Estoy muy ilusionado por el hecho de trabajar con grandes amigos y colegas en España, y la incorporación de John Bryan, junto con Peter y Cory de A Bigger Boat, es un punto clave dentro de ello", explicó John Schneider, director de producción de PsychoDeLuX, que a su vez es un experimentado productor de Hollywood. Con la creciente popularidad y el apoyo del gobierno español, creo que es una oportunidad increíble para construir una próspera industria de cine y televisión que será envidiada en todo el mundo".

En marzo de 2021, España anunció un plan de inversión pública de 1.600 millones de euros (1.560 millones de dólares) hasta el año 2025 con el objetivo de aumentar la producción de cine y televisión en el país y consolidar a España como líder en producción y lugar atractivo para la inversión, el talento y los rodajes internacionales. "He hecho de España mi hogar durante cinco años y he sido testigo de la evolución de su sector de cine y televisión. No sólo es increíblemente diversa y bella, sino que se convertirá rápidamente en un nuevo epicentro de producción", declaró Joe Q. Bretz, socio director de PsychoDeLuX Media.

PsychoDeLuX Media es un equipo diverso que se centra en el desarrollo y la producción de cine, televisión y multimedia, incluyendo los mercados emergentes de RA y RV. Combinando su experiencia y utilizando niveles de presupuesto razonables, tanto para cine como para streaming en cine y televisión, la compañía está preparada para capturar la industria del entretenimiento en evolución en España, Europa y también a nivel mundial.

A Bigger Boat es una empresa de producción y consultoría que cuenta con sede en Los Ángeles, dirigida por su fundador Peter Block, antiguo presidente de adquisiciones y coproducciones de Lions Gate, y su socio Cory Neal. El lanzamiento más reciente de la compañía, "Summering", se estrenó en el festival de cine de Sundance de 2022 y fue distribuido internacionalmente por Sony Pictures Worldwide. Actualmente, se encuentran en fase de postproducción de un largometraje para Universal Pictures International y Sony Pictures Worldwide.

John Bryan es el fundador de John Bryan Studio's, compañía que trabaja atendiendo las necesidades de las plataformas tradicionales de difusión y digitales para maximizar el crecimiento y la atracción y retención de la audiencia. Contando con un impresionante currículum dentro de la industria del entretenimiento, que incluye el trabajo en programas sindicados como "The Dukes of Hazzard", Bryan es un ejecutivo pionero en las redes digitales de multidifusión y tiene una gran visión de la expansión global de los contenidos en numerosas plataformas.

SOURCE PsychoDeLuX Media