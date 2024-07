La nouvelle version de la plate-forme LifeSphere® Regulatory permet aux organisations d'exploiter la dernière technologie de l'IA générative

La fonctionnalité de bout en bout permet de réduire les coûts de mise en conformité, qui connaissent une hausse fulgurante, et d'éliminer les inefficacités du flux de travail.

La plate-forme basée sur le cloud permet de réaliser des gains d'efficacité de plus de 50 % dans les opérations réglementaires en rassemblant les données, le contenu et les processus dans un écosystème unique.

La plate-forme est interopérable avec les systèmes de sécurité et de qualité de LifeSphere.

Les organisations peuvent désormais intégrer LifeSphere NavaX, le moteur d'informatique cognitive de nouvelle génération d'ArisGlobal. Propulsé par les technologies de l'IA générative et des grands modèles de langage (en anglais, Large Language Models ou LLM), ce système avancé facilite l'ingestion et la génération de contenu, tout en optimisant l'enrichissement des connaissances.

BOSTON, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- ArisGlobal, une société technologique innovante à l'avant-garde des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle plate-forme LifeSphere® Regulatory, une plateforme unifiée pour la gestion des affaires réglementaires de bout en bout. La plate-forme simplifie et réinvente les flux de travail réglementaires, permettant ainsi aux organisations d'améliorer la visibilité et la qualité des données.

Le nouvel écosystème de produits de la plate-forme LifeSphere Regulatory comprend le suivant :

Gestion des informations réglementaires (RIM) - Améliore la qualité des données, la supervision globale et le contrôle grâce à de solides capacités de gestion des informations sur les produits, de planification réglementaire, de suivi et de gestion des données.

Conformité des produits - Gère les soumissions de données sur les produits médicaux tout au long des phases de soumission, de post-soumission et de post-approbation, en conformité avec les exigences et le modèle opérationnel de l'IDMP.

Documents - La plate-forme établit un référentiel de contenu unique pour une gestion transparente des documents et du contenu, y compris la gestion des modèles, les flux de travail, le rendu avancé et les autorisations.

Gestion des soumissions et publication - Consolidation des soumissions et des flux de travail de publication dans une solution intégrée, simplifiant la création, la compilation et la diffusion des soumissions dans tous les formats.

Étiquetage - Améliore l'efficacité et la cohérence en rationalisant entièrement la gestion des changements d'étiquetage et les flux de travail de suivi de la conformité.

Analyse réglementaire - Exploite des ensembles préconfigurés de tableaux de bord et de rapports standard répondant aux besoins courants en matière de suivi réglementaire, de rapports et d'analyse.

Les leaders de l'industrie qui utilisent LifeSphere Regulatory peuvent renforcer les capacités de leurs plateformes avec LifeSphere NavaX, le moteur de calcul cognitif de nouvelle génération d'ArisGlobal, afin d'exploiter les toutes dernières fonctionnalités de l'IA générative et des grands modèles de langage.

Aujourd'hui, les premiers utilisateurs peuvent tirer parti des améliorations apportées par l'IA générative et les grands modèles de langage, qui entraînent des gains d'efficacité de plus de 50 % :

Interactions avec les autorités sanitaires - Accélérer la réception des communications des autorités sanitaires et favoriser la transparence et la cohérence des interactions avec ces dernières.

Veille réglementaire - Surveillez les mises à jour réglementaires et créez une base de connaissances pour faciliter la mise en conformité avec l'évolution de la réglementation.

En 2023, ArisGlobal a lancé LifeSphere NavaX, qui est désormais en mesure d'alimenter LifeSphere Regulatory pour la fonctionnalité actuelle de l'IA générative, ainsi que pour les cas d'utilisation de la future feuille de route.

Ann-Marie Orange, directrice des technologies de l'information et responsable mondiale de la Recherche et du Développement, a déclaré : « Forte de plus de 35 ans d'expérience dans les technologies des sciences de la vie, ArisGlobal est la seule entreprise technologique à offrir des solutions fiables de gestion de la sécurité, de la réglementation et de la qualité. Basées sur l'informatique cognitive de nouvelle génération, nos solutions offrent une interopérabilité inégalée au sein de l'ensemble de l'écosystème informatique de la Recherche et du Développement. Au cours des 18 derniers mois, ArisGlobal a réalisé des investissements importants à travers les acquisitions stratégiques d'Amplexor Life Sciences et de SPORIFY, ainsi que dans la recherche et le développement technologique — et nous avons l'intention de continuer sur cette lancée. »

Elle ajoute : « Pour nos clients actuels de LifeSphere Regulatory, la nouvelle plateforme offrira une expérience améliorée et la possibilité d'adopter les dernières technologies, le tout avec une migration simplifiée. Pour les organisations cherchant à optimiser leur retour sur investissement grâce à une approche technologique innovante des affaires réglementaires, LifeSphere Regulatory est la solution la plus avancée qui est véritablement en train de révolutionner ce secteur. La plateforme améliorée révolutionne véritablement les processus réglementaires critiques et génère de meilleurs résultats pour les organisations œuvrant dans le domaine des sciences de la vie. Elle les prépare aux cas d'utilisation de l'IA générative et des grands modèles de langage. Nous sommes ravis de relancer LifeSphere Regulatory sur le marché. »

Grâce à une série de nouveaux produits innovants, ArisGlobal est la première entreprise technologique de recherche et développement dans le domaine des sciences de la vie à dévoiler des solutions ciblées qui utilisent l'IA générative de manière efficace dans le secteur. L'entreprise continue d'accueillir le conseil de l'IA générative (GenAI Council), qui réunit des cadres pharmaceutiques de haut niveau, des universitaires et des leaders d'opinion du domaine de l'IA afin d'encourager l'adoption des technologies de nouvelle génération dans le secteur des sciences de la vie.

Pour en savoir plus sur la façon dont LifeSphere Regulatory et NavaX peuvent transformer la gestion des affaires réglementaires de votre organisation, rejoignez-nous pour un webinaire exclusif le 7 août 2024.

À propos d'ArisGlobal

ArisGlobal, société de technologie innovante dans le domaine des sciences de la vie et créatrice de LifeSphere®, transforme la manière dont les sociétés de sciences de la vie les plus prospères développent des percées et mettent de nouveaux produits sur le marché. ArisGlobal a son siège aux États-Unis et des bureaux régionaux en Europe, en Inde, au Japon et en Chine. Pour plus d'informations, suivez ArisGlobal sur LinkedIn ou consultezwww.arisglobal.com.

